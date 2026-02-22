“È un irresponsabile”. Piovono critiche su Bersani dopo la difesa del centro sociale occupato

Ci sono centri sociali che, evidentemente, meritano più tutele di altri nonostante insistano nell’illegalità. Lo Spin Time di Roma è uno di questi, viste e considerate le reazioni all’idea di uno sgombero, a fronte della sentenza che obbliga lo Stato a versare 21 milioni di euro ai suoi proprietari per tutto il tempo trascorso dall’occupazione. Pierluigi Bersani, ospite proprio del centro sociale, ha dichiarato: “Finché non sgomberate Casa Pound, non permettetevi di venirmi a disturbare, dove vado io. È veramente incredibile, paragonare situazioni che non c'entrano nulla”. Parole non ammissibili da parte di colui che è stato un esponente di primo piano del Pd, di cui è stato anche segretario.

“È un irresponsabile, che insieme ad altri suoi compagni difende occupazioni abusive di cui si fa paladino, con toni tracotanti e minacciosi, tipici da chi è abituato a raccontare corbellerie senza contraddittorio in siparietti televisivi di La 7 aperti alla divulgazione di fanfaluche”, ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a fronte di quelle parole che hanno destato un certo sgomento. “Difende l'occupazione di Spin Time a Roma, per la quale il ministero dell'Interno, ovvero la collettività, dovrebbe pagare 21 milioni dopo una condanna della magistratura. Bersani e c. sono fautori della illegalità. In quell'edificio ci sono anche alcune persone in difficoltà? Le aiuti il Comune, che invece ha fatto del luogo una ribalta di propaganda”, ha aggiunto Gasparri.

“Attori, nani e ballerine che si sono riempiti le tasche di soldi pubblici per film che qualche volta nessuno ha visto, hanno manifestato per difendere questa occupazione. Paghino loro la multa con i soldi che hanno tolto ai cittadini 'occupando' i conti del tax credit. Si sgomberi tutto quel che va sgomberato. A destra e a sinistra. Ma non si paghino multe invece di cacciare chi compie abusi. Si aiuti chi ha bisogno”, ha proseguito il senatore. Si mandi via, ha concluso Gasparri, “chi fa prepotenze. Le parole di Bersani sono gravi e intollerabili. E nemmeno l'inesorabile trascorrere del tempo sarà utile come alibi al valletto di Lilli e Floris”.

In una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, ha sottolineato che “Pier Luigi Bersani, ex segretario nazionale del Pd, fornisce la sua ultima perla sul caso Spin Time, stabile occupato a Roma. 'Troviamo una soluzione, con un po’ di fantasia', dice. Fantastico, Bersani. Peccato che la fantasia la pagheranno i romani. La sinistra ha coperto e alimentato l’illegalità per anni, guardando dall’altra parte mentre i debiti si accumulavano”. I risultati sono “21 milioni di euro che non usciranno dalle tasche di Bersani, ma da quelle dei cittadini.

E mentre lui fa il duro - ‘non permettetevi di toccare Spin Time’ - si dimentica di spiegare chi pagherà il conto di questa tolleranza. Come sempre, a pagare saranno i contribuenti. Con la sinistra, l’illegalità è sempre a carico di qualcun altro”.