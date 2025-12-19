"Il kebab farà parte della cucina italiana". Caprarica e l'avvertimento a Meloni

Durante l’ultima puntata dell’Aria che Tira, il programma di approfondimento condotto dal giornalista David Parenzo su La7 ogni mattina. A fare capolino è un argomento di cultura come la cucina e in particolare la cucina italiana che, giova ricordarlo, è entrata nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. È la prima cucina al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all’unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell’Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India.

Da qui il ragionamento ambiguo di Antonio Caprarica. "In Australia ho mangiato anche i famosi vermi dei rovi e sono buonissimi cotti sotto le braci, sanno di uovo sodo, quindi si può mangiare tutto nella vita. La cucina italiana è il trionfo di quello che siamo noi, un luogo di contaminazioni e di apertura”. Poi, a stretto giro l’attacco alla premier Giorgia Meloni: “Che piaccia o no alla Meloni, anche il kebab entrerà a far parte della cucina italiana".

Secondo la decisione dell’Unesco, in realtà la cucina italiana è una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda”.

L’Unesco ha sottolineato come il cucinare all’italiana “favorisce l’inclusione sociale, promuovendo il benessere e offrendo un canale per l’apprendimento intergenerazionale permanente, rafforzando i legami, incoraggiando la condivisione e promuovendo il senso di appartenenza”. Il cucinare è per gli italiani, “un’attività comunitaria che enfatizza l’intimità con il cibo, il rispetto per gli ingredienti e i momenti condivisi attorno alla tavola.

Essendo una pratica multigenerazionale, con ruoli perfettamente intercambiabili, la cucina svolge una funzione inclusiva, consentendo a tutti di godere di un’esperienza individuale, collettiva e continuo di scambio, superando tutte le barriere interculturali e intergenerazionali”.