L’Aquila, 15 anni fa il terremoto. Meloni: "Siamo tornati più forti"

Sono passati 15 anni dal terribile terremoto del 2009 che colpì L’Aquila e altri 56 Comuni. Bilancio tragico di 309 vittime, una ferita indelebile per l’Abruzzo e per il Paese intero. L'Italia oggi rende omaggio alle vittime del disastro del 6 aprile del 2009 e si stringe alla comunità aquilana, in particolare a chi quella notte ha perduto gli affetti più cari e a tutti coloro che, con tenacia e determinazione, hanno contribuito alla rinascita della città, il messaggio di Giorgia Meloni: "L'Aquila è un modello, per la risposta che lo Stato ha dato fin dalla gestione dell'emergenza, passando per la ricostruzione fino alla rigenerazione degli ultimi anni, di cui si stanno vedendo i primi effetti" .

Il primo ministro ha rivolto un pensiero a coloro che hanno fornito un grande contributo per L'Aquila e l'Abruzzo, a partire dalla mobilitazione dei volontari e da donne e uomini - delle istituzioni e non - che con abnegazione e impegno hanno contribuito a portare avanti una ricostruzione che è diventata un esempio. A quindici anni dal disastro, la riedificazione è ancora in corso e il governo è al lavoro per dare sempre maggiori certezze. Da questo punto di vista, nella prima legge di bilancio sono state stanziate "le risorse necessarie per gli Enti locali. Abbiamo, inoltre, semplificato la normativa per la ricostruzione pubblica e sbloccato i fondi per completare la ricostruzione delle scuole e reperito quelli per concludere il Teatro Comunale dell'Aquila" .

Meloni ha garantito che il governo continuerà a portare avanti l'impegno con grande attenzione per la città e le aree interne, ricordando la grande dignità mostrata da quel territorio forte ed orgoglioso. "Un abbraccio alle comunità che, ieri sera, si sono ritrovate nel lutto collettivo della fiaccolata e hanno rinnovato il rito della memoria" , ha concluso il presidente del Consiglio: "La rinascita dell'Aquila è la rinascita di un pezzo di noi stessi. Quindici anni fa siamo stati feriti ma abbiamo saputo rialzarci e tornare più forti" .

Il dolore è ancora forte, ma la comunità si è rialzata e può contare sulla vicinanza e sul sostegno - concreto - del governo.