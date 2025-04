L' ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto assolto definitivamente

Ascolta ora 00:00 00:00

L’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, accusato di peculato, è stato assolto definitivamente dalla Cassazione. La Corte d’Appello di Catanzaro, infatti, già aveva confermato l’assoluzione del processo di primo grado, ma la procura aveva deciso di ricorrere in Cassazione. Oggi, però, la Suprema Corte ha respinto il ricorso.

Sono, dunque, cadute definitivamente tutte le accuse nei confronti dell’attuale senatore di Forza Italia. Tutto, si legge sul Corriere della Calabria, ha inizio nel marzo del 2017 quando l'allora sindaco di Cosenza scopre che un suo collaboratore, Giuseppe Cirò, aveva falsificato una serie di ricevute per ottenere dei rimborsi per spese di missione mai sostenute. Cirò avrebbe confessato il suo “errore”, ma Occhiuto denuncia l'accaduto alla procura della Repubblica e lo rimuove da ogni incarico.

Una volta partite le indagini, tutta la documentazione sui rimborsi delle spese per le missioni del sindaco viene vagliata dagli inquirenti e Occhiuto in breve tempo passa da denunciante a indagato perché Cirò dichiara di aver falsificato gli atti, ma per consegnare i relativi importi proprio all'ora sindaco di Cosenza. Occhiuto riesce a dimostrare che le sue frequenti trasferte effettuate, soprattutto a Roma, sono tutte connesse al suo incarico di sindaco e, poco dopo, denuncia Cirò per calunnia. Il pm, però, chiede ugualmente il rinvio a giudizio di Occhiuto, Cirò e di due economi del Comune di Cosenza, con l’accusa di peculato e la condanna dell'allora sindaco alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione con confisca di 250mila euro.

Il Comune di Cosenza si costituisce parte civile col patrocinio dell’avvocato Nicola Rendace, che si associa alla richiesta del pm. La difesa, invece, chiede l’assoluzione di Occhiuto da tutti i reati e il gup lo assolve per insussistenza dei fatti a lui contestati e per non aver commesso i falsi contestati in concorso con Cirò. Oggi, dopo 7 anni, la vicenda si è chiusa con la decisione della Cassazione di respingere il ricorso della procura.

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha commentato: "L'assoluzione definitiva per Mario Occhiuto conferma la assoluta trasparenza e correttezza dei suoi comportamenti. A Mario un grande abbraccio in questo momento. Un biasimo forte a chi ha fatto ricorsi contro di lui inutilmente fino alla fine. La magistratura non ha bisogno di una riforma, ma di una rifondazione per uscire dalla sua miserevole condizione". "L'assoluzione definitiva del senatore Mario Occhiuto è una splendida notizia. La Cassazione ha finalmente messo la parola fine ad un processo che neanche doveva cominciare, e che l'ha coinvolto in qualità di ex sindaco di Cosenza, confermando la sua totale e assoluta innocenza, della quale ero certa fin dall'inizio conoscendo l'integrità della persona", gli fa eco la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

Che poi conclude: "Dobbiamo però ancora una volta prendere atto di come il senatore Occhiuto abbia dovuto sopportare una graticola giudiziaria durata ben otto anni, prima di veder riconosciuta la regolarità del suo operato.

Ed è proprio l'eccessiva durata dei processi, soprattutto quelli penali, perché hanno pesanti contraccolpi sulla vita e la carriera delle persone, uno dei motivi per cui dobbiamo realizzare con urgenza la riforma della giustizia".