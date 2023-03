Landini signor no, Beppe arcobaleno, la garante delle borseggiatrici: ecco il podio dei peggiori

La sinistra è scatenata. "Dimissioni, dimissioni!". Lo urlano in continuazione. Contro il premier Giorgia Meloni, contro i ministri, contro il governo intero. Prima il fango contro la Guardia Costiera. Poi la surreale polemica sullo stop alle trascrizioni (irregolari) dei figli delle coppie gay. Infine, le contestazioni (a scatola chiusa) alla riforma del Fisco messa a punto dal governo. Si vede che tra i banchi dell'opposizione, al taglio delle tasse, preferiscono la redistribuzione dell'ex sardina Robin Hood. Ma veniamo ai peggiori della settimana...

Sul gradino più basso del podio troviamo i "signor no" della Cgil. A Rimini, dove si sono dati appuntamento gli iscritti al sindacato rosso, Maurizio Landini ha apparecchiato la tavola per l'ammucchiata anti Meloni. Ci sono tutti: Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda. Quest'ultimo, poverino, viene subito bullizzato dal branco: una pioggia di fischi e via. Il leader del Terzo Polo coglie nel segno e sintetizza: "Siete dei pecoroni!". Altro che opposizione compatta, il capitolo è già chiuso. Pure il campo largo non se la passa affatto bene. Ma questa è un'altra storia. Alla corte di Landini c'è spazio pure per Giorgia Meloni. Ma apriti cielo: prima la invitano al congresso, poi la minoranza del sindacato la contesta. Poca cosa, per carità. Non ci saremmo di certo aspettati un'accoglienza differente da chi è guidato dal pregiuidizio. Ci basta la bocciatura a priori della riforma fiscale per capire di che pasta sono fatti!

Al secondo posto troviamo i sindaci dem: si sono messi in testa di fare i rivoluzionari. Abbiamo Beppe Sala che fa il diavolo a quattro per difendere le coppie gay; Matteo Lepore che fa il tour nelle scuole bolognesi per promuovere lo ius soli; Dario Nardella che a Firenze regolarizza gli occupanti abusivi. Ecco la sinistra che per un pugno di visibilità fiancheggia l'illegalità. O comunque la tollera. A Roma, mentre tra spacciatori e criminali fioccano i regolamenti di conti, Roberto Gualtieri nicchia e assicura: "È tra le città più sicure del mondo" . Che disastro! Hanno tutti le fette di salame sugli occhi. Giorni fa, dopo che un nordafricano (ubriaco e senza documenti) aveva lasciato dietro di sé una scia di sangue e violenza (cinque rapine e sei donne accoltellate), Sala se ne era uscito garantendo: "Non siamo in emergenza. Quasi tutte le grandi città del mondo vivono questo tipo di problemi" . E allora mettiamoci l'anima in pace e pensiamo solo alle rivendicazioni Lgbtqi+!