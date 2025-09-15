L'appello di Meloni: "La libertà di stampa è fondamentale in democrazia"

In occasione del quinto compleanno del quotidiano "Domani", edito da Carlo De Benedetti, anche il premier Giorgia Meloni ha voluto contribuire a una riflessione sulla libertà di stampa in Italia, mettendo in evidenza quelli che, a suo avviso, sono i capisaldi per garantirla. " Gentile Direttore, accetto con piacere il suo invito, in occasione dei cinque anni dalla nascita di Domani, a contribuire a una riflessione sull'importanza della libertà di stampa. Sono profondamente convinta che non possa esserci una vera democrazia in un contesto nel quale i cittadini non hanno la possibilità di accedere a un'informazione libera e non condizionata ", scrive il premier.

" Il diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento e da chi farsi governare diventa ben poca cosa se la scelta compiuta non si basa su criteri di verità e consapevolezza. La libertà di stampa è, quindi, un presupposto imprescindibile per qualsiasi sistema che voglia definirsi genuinamente democratico. È un bene prezioso, che siamo tutti chiamati a proteggere e tutelare. Come sta facendo anche questo Governo, con il sostegno all'editoria, la disponibilità ad attuare l'equo compenso per i giornalisti, l'impegno per garantire agli operatori dell'informazione inviati all'estero, in particolare nelle aree sensibili e ad alta intensità bellica, di svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza ", scrive ancora il premier.

Affinché l'informazione possa servire al suo scopo, è il monito di Meloni, oltre che libera " deve riuscire ad essere credibile e autorevole. Perché non c'è grande differenza tra il non poter raccontare i fatti e il non essere ascoltati, o creduti, quando si è nella condizione di poterlo fare. Per questo, considero anche che l'autorevolezza della stampa sia elemento sostanziale della libertà di informazione. Una informazione autorevole e credibile richiede, a mio avviso, una serie di importanti caratteristiche ". E queste, nell'idea del premir sono innanzitutto l'immunità " dall'accusa di essere condizionata dagli interessi dei gruppi consolidati di potere che detengono la proprietà dei media ". Poi, la capacità di " distinguere il compito di informare da quello di svolgere attività di propaganda politica, o di character assasination, in base alle proprie simpatie politiche o a quelle dei propri editori ". Quindi, non si dovrebbe svilire " la deontologia con la rivendicazione a poter diffondere liberamente notizie false, e prive di ogni riscontro, per colpire i 'nemici' di turno, pretendendo anche una speciale immunità nel farlo ".

Un'informazione libera e credibile, conclude Meloni, " rappresenta un valore insostituibile per le nostre società e un reale bilanciamento al potere politico, perché incide davvero

sull'opinione pubblica. In assenza di queste caratteristiche, invece, i cittadini percepiscono un approccio fazioso che indebolisce tanto i media quanto la politica, e quindi complessivamente lo stato della nostra democrazia".