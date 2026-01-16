L'Aquila 2026, al via le celebrazioni per la "Capitale della Cultura" con Mattarella

Sabato 17 gennaio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, L'Aquila inaugurerà ufficialmente il suo anno da Capitale italiana della Cultura 2026. La cerimonia solenne, ospitata presso l'Auditorium della Guardia di Finanza, segna l'inizio di un percorso che vede la città protagonista di un rilancio non solo materiale, ma soprattutto spirituale e sociale. Dopo il terremoto che l'ha devastata nel 2009, radendola quasi al suolo e facendo 309 morti, L'Aquila si è rialzata, anche se a fatica, qusto riconoscimento è il premio al duro lavoro e alla fatica fatti per ripartire, pur con ferite insanabili.

È prevista la diretta dell'evento su Rai 3 con la conduzione di Francesca Fagnani e Paride Vitale, che sul palco accoglieranno figure istituzionali nazionali e loali, come il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Regione Marco Marsilio e il sindaco Pierluigi Biondi, che ha recentemente ricevuto il testimone dalla città di Agrigento. Attraverso quadri tematici che fondono musica e parola, diversi artisti legati all'Abruzzo racconteranno la fondazione della città e il suo legame con il territorio appenninico: ci sono Giorgio Pasotti e Amara, impegnati in un momento dedicato alle origini comunitarie, mentre Gianluca Ginoble de Il Volo interpreterà il celebre brano "Amara terra mia" insieme a Simone Cristicchi. L'attrice Viola Graziosi affronterà i temi legati a Celestino V e ci sarà anche un tributo speciale a Ennio Morricone, cittadino onorario dell'Aquila, le cui note accompagneranno una lettura di Pietrangelo Buttafuoco dedicata al concetto di "Città Multiverso". Il discorso di Sergio Mattarella è previsto per le ore 12.

Alle 17.30 in piazza Battaglione Alpini ci sarà uno spettacolo di droni intitolato "Sotto un Unico Cielo", una coreografia luminosa pensata per raccontare la storia e l'innovazione del territorio a cui farà seguito la parata "Il Viaggio della Luce", guidata dalla grande marionetta luminosa della cittò Dundu, che condurrà il pubblico fino a piazza Duomo per lo spettacolo "La Città Celestiale". La serata si concluderà con l'accensione del "Faro 99", un'installazione simbolica che renderà visibile il traguardo raggiunto dalla città a chilometri di distanza. " "Quella del 17 gennaio è un'azione collettiva che prende avvio dalla storia e dall'identità profonda dell'Aquila per proiettarsi nel futuro.

Un palinsesto costruito con la città e per la città, capace di trasformare le ferite in luce e la memoria in visione. La cultura diventa spazio condiviso, inclusivo, contemporaneo", ha dichiarato Marco Boarino, direttore artistico dell'inaugurazione pubblica.