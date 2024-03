"Avete gli stessi diritti degli uomini": il messaggio della Lega alle donne islamiche in Italia

“In Italia le donne hanno gli stessi diritti degli uomini” . È il messaggio che la Lega ha voluto mandare alle donne musulmane con una serie di manifesti affissi a Roma. “Si tratta di un modo semplice e immediato per far comprendere alle nostre concittadine musulmane, intendo quella parte tenuta nell’ignoranza dei propri diritti costituzionali e in condizioni di subordinazione dal padre, dal marito, dai parenti, che in Italia sono sottomesse solo alla legge e alla Costituzione” , spiega l’eurodeputata del Carroccio Susanna Ceccardi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta alla Camera in vista dell’8 marzo.

“La scritta è in arabo perché molte di loro non parlano la nostra lingua”, spiega l’esponente leghista. L’iniziativa dal titolo “8 Marzo festa di tutte le donne - In Europa hai gli stessi diritti di tuo marito” è rivolta a tutte quelle donne che “non sono ancora pienamente consapevoli dei propri diritti, a partire da quello alla parità dei sessi”. Il pensiero è andato subito all’episodio che ha riguardato una bambina di 10 anni che a Pordenone è stata costretta dai genitori ad andare a scuola col niqab.