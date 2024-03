Pordenone, bimba di 10 anni costretta ad andare a scuola col niqab

A scuola con il niqab a soli dieci anni. È successo in una scuola elementare di Pordenone dove alcuni giorni fa una bambina, immigrata di seconda generazione, è entrata in classe con il noto vestito islamico che lascia scoperti solo gli occhi.

La bambina, che frequenta la quarta elementare, si legge su Pordenonetoday, proviene da una famiglia di origine africana di fede islamica. Il fatto ha lasciato alquanto interdetta la maestra che, nel suo ruolo di pubblico ufficiale, è intervenuta immediatamente affinché la bambina ritornasse a scuola senza il niqab e, quindi, a volto scoperto. Sempre nello stesso istituto si era già verificato un episodio analogo che vedeva una bambina costretta dalla famiglia a indossare il velo già in tenera età. Una costrizione di un certo peso per una bambina che va alle elementari e che può solo aumentare il senso di dicriminazione rispetto anche ai suoi compagni di classe dal momento che solo il burqa impone una privazione ancora più netta della propria femminilità e personalità. Il niqab è un indumento tipico dei fondamentalisti wahhabiti dell'Arabia Saudita che si è diffuso anche in altri Paesi dove vige la sharia, la legge islamica.