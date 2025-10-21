La Lega ridimensiona i fan di Vannacci: cosa è successo al congresso federale

"Sono benvenute tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare" il partito "a patto che non siano una realtà politica alternativa". La Lega ridimensiona il 'team Vannacci'. Almeno questo è quanto trapela dal consiglio federale della Lega appena conclusosi.

I fan del generale, che fanno capo all'associazione 'Il Mondo al contrario', potranno dunque svolgere attività di carattere culturale, ma non potranno sovrapporsi al Carroccio.

Durante il consiglio federale della Lega "è stata fatta l'analisi delle recenti elezioni regionali e fissati gli obiettivi per le prossime, ovvero la vittoria in Veneto con la Lega primo partito e l'ambizione di ottenere il massimo storico di consensi in Campania e in Puglia", si legge in una nota. "Il prossimo 14 febbraio, la Lega ha confermato una manifestazione a Milano per rilanciare i temi dell'identità, della sicurezza e del contrasto all'islam radicale. Tra gli altri argomenti, Salvini ha ribadito l'importanza del lavoro sui territori aggiungendo che tutte le componenti del partito sono fondamentali. Il consiglio federale ha ribadito che sono benvenute tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare la Lega, a patto che non siano una realtà politica alternativa", si sottolinea.

Nel corso della riunione, poi, "è stato evidenziato l'aumento degli iscritti in tante province e regioni (nel Lazio per la prima volta si supererà quota 10.000), l'ingresso di tanti amministratori locali (diversi consiglieri comunali a Palermo e Catania solo negli ultimi giorni), la capacità di schierare liste fortissime in Veneto", con tanti amministratori locali in corsa a sostegno di Alberto Stefani che "potrà diventare il governatore più giovane d'Italia".

Nel 2026 si terranno i congressi cittadini e provinciali "per aprire ancora di più la Lega a forze fresche" e c'è l'obiettivo di "tornare a vincere" le Comunali di Roma e Milano che si terranno nel 2027. "Il nostro obiettivo è continuare a governare con serietà e crescere, come Italia e come Lega, confermandoci la seconda forza del centrodestra e superando nei consensi i grillini" ha concluso Matteo Salvini. Il leader della Lega, nel corso del Consiglio federale, ha parlato anche dei 'cavalli di battaglia': stretta sui ricongiungimenti familiari, permesso di soggiorno a punti per espellere chi commette reati e stretta sui centri islamici.

"La Lega si impegnerà per chiedere il massimo sforzo possibile alle banche per aumentare gli investimenti in sicurezza, con un piano straordinario di assunzioni per le Forze dell'Ordine, detassazione di straordinari e sostegno previdenziale", fanno infine sapere da via Bellerio.