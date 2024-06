Grimoldi, portavoce di Bossi: "Voterà Forza Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ex segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, ha fatto sapere di aver ricevuto una chiamata da parte di Umberto Bossi: " Mi ha appena telefonato Umberto Bossi. Seppur tardi, mi ha chiesto di far sapere cosa voterà lui, mi limito a riportare quanto mi ha chiesto di fare e di far sapere: Umberto Bossi voterà Reguzzoni perché la Lega è stata tradita ". Marco Reguzzoni è un esponente del Comitato Nord, oggi candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest.

Grimoldi si è limitato a riferire, come da sua precisa volontà, il messaggio del Senatore e non ha aggiunto alcun ulteriore commento alle parole di Bossi. All'uscita dal suo seggio elettorale, questo pomeriggio Matteo Salvini si è fermato a scambiare alcune battute con i giornalisti presenti, che lo attendevano dopo il voto. " L'ho messa bella forte la decima sulla scheda ", ha dichiarato il vicepremier, che si è detto ottimista sul risultato di queste elezioni: " Mi aspetto un ottimo risultato per la Lega, poi domenica sera lo commentiamo ma sarà sicuramente superiore rispetto alle politiche e penso che saremo il partito che cresce di più in Italia rispetto alle politiche. Mi aspetto di fare più di Forza Italia ma ora non faccio pronostici. L'aria è buona ".

Per il momento, le parole di Umberto Bossi non hanno suscitato alcune reazione pubblica nel partito. Luca Zaia, dal seggio in cui ha votato poco dopo l'apertura delle sezioni, si è limitato a un invito generico al voto per evitare un'ampia percentuale di astensionismo. " Votare è un diritto che abbiamo tutti come cittadini e che dobbiamo esercitare, soprattutto se si pensa che c'è chi ha dato la vita ed è stato incarcerato per il voto che gli veniva negato. Diamo tutti questo segnale di civiltà andando a votare ", ha dichiarato il governatore del Veneto.

Domani sarà la giornata cruciale per il voto delle Europee e già da dopo le 23 dovrebbero iniziare ad aversi i primi exit poll e risultati. La due giorni elettorale si concluderà domenica in ragione del doppio turno che per questa tornata si sta svolgendo a partire dal sabato.