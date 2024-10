Legge di bilancio: bonus mamme, asili e social card. Tutte le novità per le famiglie

Ascolta ora 00:00 00:00

MUTUI: Sarà estesa al 31 dicembre 2027 la garanzia per i mutui per l’acquisto della prima casa per gli under 36. A tal fine, inoltre, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 130 milioni di euro per il 2025 e di «270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

BONUS MAMME: Il bonus mamme lavoratrici con almeno due figli è esteso anche alle autonome. A decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino ai dieci anni del figlio più piccolo e, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino ai 18 anni del figlio più piccolo. L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

BONUS BEBÉ: Arriva il bonus bebé per i prossimi due anni: al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione per le famiglie con Isee non superiore a 40.000 euro annui. Costo della misura è di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ASILI: Si rafforza il bonus asili nido. Il ddl Bilancio prevede un incremento della spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e l'esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus. Inoltre, le misure di supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido vengono estese alle famiglie con un solo figlio. A questo scopo la dotazione è incrementata di 97 milioni di euro per l'anno 2025, 131 milioni di euro per l'anno 2026, 194 milioni di euro per l'anno 2027, 197 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

SOCIAL CARD: Nel 2025 sarà rifinanziata la carta «Dedicata a te» incrementata di 500 milioni di euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessita. Con decreto del Masaf, di concerto con il Mef, Mimit e ministero del Lavoro sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.

Inoltre, «in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico», la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, e incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.