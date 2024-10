Letta lascia il Parlamento Ue: il motivo dell'addio

Ascolta ora 00:00 00:00

"Come avevo annunciato all’indomani delle elezioni torno al mio lavoro universitario". L’ex premier Enrico Letta lascia la Camera dopo essere stato nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs all'IE University di Madrid.

"Manterrò i miei impegni compatibili con questo incarico a partire dall’Istituto Delors, mi dimetterò invece dal Parlamento che richiede un impegno totale”, aggiunge nel post pubblicato su X dove augura buon lavoro a Rosanna Filippin che prenderà il suo posto in Parlamento. L’ex premier già nel giugno 2015 aveva lasciato Montecitorio per andare a insegnare a Parigi e dal primo settembre era divenuto direttore dell'École d'affaires internationales (PSIA - Scuola di affari internazionali) della Grande école Sciences Po Paris. Oggi, invece, Letta, attualmente presidente anche dell'Istituto Jaques Delors, andrà a sostituire Manuel Muniz, decano e presidente del consiglio di amministrazione dell'IE New York. Dal prossimo 20 novembre, quindi, entrerà nel cda di una delle principali università al mondo per la formazione di leader in innovazione e cambiamento. "Letta ha saputo coniugare egregiamente la dedizione al servizio pubblico con la brillante carriera accademica come docente presso illustri università europee, di Stati Uniti e Australia, oltre a un'ingente attività come autore di libri, l'ultimo dei quali fornisce una visione fondamentale sul futuro del mercato unico europeo", ha dichiarato Santiago Iniguez de Onzono, presidente esecutivo dell'Università IE.

Letta, presidente del Consiglio fra il 2013 e il 2014 e, poi, segretario del Pd dal 2021 al 2023, vanta un’esperienza anche da ministro degli Affari europei nel 1998 nel governo D’Alema e da ministro dell'Industria dal 1999 al 2001 sotto i governi Letta e Amato. Nel quinquennio 2004-2009, invece, è stato europarlamentare. In ambito accademico, invece, Letta ha ricoperto il ruolo di dottore in Diritto europeo presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è stato presidente dell'Associazione delle Scuole Professionali di Affari Internazionali (Apsia) con sede a Washington D.C. Attualmente presiede il Foro Diplomatico di Gesda, il Geneva Science Diplomacy Anticipator. Recentemente è stato, inoltre, impegnato nella presentazione del Rapporto sul futuro del mercato interno dell'Unione europea commissionatogli dalla Commissione e dal Consiglio UE.

"Il mio contributo come nuovo decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs rafforza il mio impegno costante sulle questioni relative all'integrazione europea e il futuro del Mercato Unico europeo",

ha detto Letta.