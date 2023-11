Morto l'ex ministro Luigi Berlinguer

Luigi Berlinguer, ex ministro dell'Istruzione, è morto oggi all'età di 91 anni dopo un lungo periodo di degenza all'ospedale di Siena dove era ricoverato da agosto. Domani il corpo sarà esposto nella sala del rettorato dell'Università di Siena.

Cugino dello storico leader del Pci, Enrico Berlinguer, Luigi è stato anche deputato e senatore per il Pci-Pds-Ds e, dal 2009, europarlamentare del Pd per una legislatura. Negli ultimi anni è stato presidente del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. "Apprendo ora con grande dolore della scomparsa di Luigi Berlinguer. E' stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze" , è stato il commento del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, su X (l'ormai ex Twitter ndr). Parente "alla lontana" anche di Francesco Cossiga, Antonio e Mario Segni, inizia la sua carriera politica nella FGCI (federazione giovani comunisti italiani) di Sassari e diventa deputato già nei primi anni '60, mentre nel 1972 viene eletto preside della facoltà di giurisprudenza di Sassari. Nel 1973, però, si trasferisce all'Università di Siena dove nel 1985 viene eletto rettore. L'anno seguente diventa membro della Commissione ministeriale per lo sviluppo dell'università.