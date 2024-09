Dalla Camera via libera al nuovo reato di occupazione abusiva: previsti fino a 7 anni di carcere

Ascolta ora 00:00 00:00

La Camera dei deputati ha dato quest'oggi il via libera senza modifiche all'articolo 10 del ddl Sicurezza, che introduce il nuovo reato di occupazione abusiva di immobile tramite l'articolo 634-bis del codice penale: una decisione, questa, che come previsto ha scatenato la reazione delle opposizioni.

L'articolo in esame prevede che "chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni" di reclusione. La medesima pena, peraltro, è prevista anche "chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato".

Stando a quanto specificato dal deputato di Fratelli d'Italia Andrea Pellicini la norma introduce anche l'articolo 321 bis nel codice di procedura penale, il quale consente alle forze dell'ordine, su esplicita indicazione del giudice, di poter intervenire in modo tempestivo per liberare gli immobili occupati abusivamente e restituirli agli aventi diritto. "Una norma, quindi, di civiltà che mira a tutelare i soggetti deboli, spesso anziani o disabili, dalle aggressioni al bene fondamentale della loro abitazione" , commenta il rappresentante di FdI.

Dalle opposizioni c'è chi si è invece scagliato con forza contro la nuova normativa, come il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti. "Noi siamo assolutamente contrari alle occupazioni di immobili. Però vorremmo far notare che nel nostro ordinamento ce ne sono già tre di articoli nei quali viene disciplinata l’occupazione abusiva" , dichiara il deputato. "A che cosa serve dunque inserirne nel Codice penale un quarto? A nient’altro che a trovare il titolo di giornale che servirà domani per giustificare una norma che non ha alcun senso" , conclude Giachetti.

"Si rischia, inoltre, di colpire anche la 'morosità incolpevole', quella di chi non è in grado di pagare il canone d'affitto magari per aver perso il lavoro"

, aggiunge il deputato del Partito democratico