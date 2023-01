"Liberatevi dalle ossessioni". Boschi a gamba tesa su Elly Schlein

Volano stracci dalle parti dell'opposizione. A innescare ancora una volta le polemiche è il Partito democratico, stavolta per voce della candidata alla segreteria Elly Schlein, che nel più classico degli atteggiamenti del Pd, invece di concentrarsi su come lei desidera cambiare il partito, è entrata a gamba tesa contro gli avversari. Niente di nuovo per un esponente del Nazareno, anche se davanti a queste premesse è difficile vedere l'aria del cambiamento promessa. Stavolta, a finire nel mirino di un dem è stato Matteo Renzi insieme alla sua idea di politica.

" Renzi ha fatto scelte politiche sbagliate che hanno allontanato molti di noi dal Pd ", ha detto Elly Schlein, che poi ha aggiunto: " Ha fatto le sue scelte e ha lasciato macerie dopo aver fatto errori su lavoro, migrazione, sblocca Italia ". Parole che non potevano passare inosservate dalle parti di Italia viva, come dimostra la replica vigorosa della Boschi dal suo profilo Facebook. Postando una foto di pochi giorni fa in cui l'esponente di Italia viva posa sorridente con la candidata alla segreteria del Pd, Boschi attacca: " Lasciate stare il passato. Parlate di futuro se siete capaci. Ma liberatevi dalle ossessioni di una storia che fingete di non ricordare ".