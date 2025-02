Il vero scandalo del libro di Veltroni, sgarbo a Trump e il Papa: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- Pare che i campioni del Super Bowl americano non vogliano andare alla Casa Bianca a farsi premiare da Donald Trump, forse perché non lo amano e non lo apprezzano. Ovviamente i media internazionali ci vanno a nozze e, pur senza dirlo, fanno il tifo per loro. Eppure ricordo lo scandalo per il Corsera e Repubblica quando Jannik Sinner ha osato dire no alla cerimonia con Sergio Mattarella. Mettiamoci d’accordo: se gli sportivi devono rispettare l’istituzione, sia essa il Capo dello Stato italiano o il presidente americano, allora deve valere qualunque leader venga scelto. Anche se vi sta antipatico, come Trump.

- Il problema del libro di Walter Veltroni, secondo me, tutto nel titolo. Che è una bufala clamorosa e non può essere dunque distribuito nelle scuole: la nostra non è la Costituzione più bella del mondo. È una di quelle frottole che ci raccontano da bambini, tipo Babbo Natale, per rendere la Carta intoccabile e inemendabile. Tranne, ovviamente, quando a metterci mano è la sinistra.

- Occhio a quello che accade in Germania. Perché Friedrich Merz sta prendendo in mano un Paese difficile, tentando una Grosse Koalition che potrebbe impedirgli di far andare in porto quelle riforme (tipo sui migranti) che con tanta forza hanno chiesto gli elettori finiti nelle braccia dell’Afd. Secondo la Bundesbank, infatti, la Germania potrebbe ritrovarsi ad affrontare un terzo anno consecutivo senza crescita. E per un Paese abituato a trainare, sarebbe una disgrazia.

- Non è bello, perché Papa Francesco è

ancora vivo. Ma è inevitabile che il Vaticano si stia preparando ad una successione. In fondo lo stesso Pontefice ha “apparecchiato” la Chiesa dopo di lui nominando così tanti cardinali e dalle parti più disparate del mondo.