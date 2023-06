L'ignobile articolo del Fatto Quotidiano su Silvio Berlusconi

Il Fatto Quotidiano non si ferma neanche davanti alla morte. “Primo dei populisti, recordman di inchieste dalla corruzione alla mafia, mago della comunicazione”, è il sottotitolo dell’articolo sulla morte di Silvio Berlusconi che campeggia in homepage.

Se il titolo è netto e secco: “Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni” , il resto del pezzo, a partire dal sottotitolo e dalla, è quantomeno irrispettoso nei confronti del leader di Forza Italia che, a tutt’oggi, è l’uomo che è rimasto più a lungo a Palazzo Chigi. La scritta “l’ultimo giudice” e l’immagine di Berlusconi che sembra andare incontro al giudizio divino rispecchia pienamente lo stile manettaro del giornale diretto da Marco Travaglio. Marta Portanova, autrice dell’articolo, mette subito in chiaro quale sarà il taglio del ‘coccodrillo’: “Per 17 anni è stato il centro indiscusso della politica italiana, per altri 12 ha fatto di tutto per continuare a esserlo, fra processi, scandali, polemiche. E a suo modo ha fatto scuola nel mondo”. A Berlusconi si imputa di aver lasciato l’Italia “a discutere di lui, dei suoi interessi economici e dei suoi guai giudiziari”. Ma Il Fatto Quotidiano lo accusa anche di aver forgiato, attraverso i canali Mediaset “ quel tipo di opinione pubblica poco informata e molto di pancia che sarebbe poi diventata il nocciolo duro del suo elettorato”. È la classica teoria della sinistra secondo cui gli italiani votavano e votano centrodestra perché si sono fatti stupidamente abbindolare dal primo dei populisti.