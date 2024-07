Inchiesta Genova, Giovanni Toti si è dimesso da presidente della Liguria

Ascolta ora 00:00 00:00

Il governatore Giovanni Toti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. Con una lettera depositata questa mattina, il presidente della Regione ha formalizzato ciò che da alcuni giorni aleggiava negli ambienti politici. Toti da 80 giorni si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. A consegnare la lettera all'ufficio protocollo della Regione Liguria è stato l'assessore Giacomo Raul Giampedrone, delgato dallo stesso governatore. Ora si mette in moto la macchina burocratica, che prevede le nuove elezioni per la Regione entro 90 giorni. Con le dimissioni rassegnate, l'avvocato di Toti potrà avanzare una nuova istanza di revoca delle misure cautelari ai domiciliari, in quanto cade uno dei presupposti che hanno limitato la libertà dell'ex governatore, il ruolo pubblico, il che favorirebbe il ritorno alla libertà.