Made in Italy, auto ecologiche, nucleare: il piano del governo per il 2024

Sostegno alle aziende che producono in Italia, mentre chi va via deve rimborsare gli aiuti: questa la strada tracciata da Adolfo Urso. Intervenuto in conferenza stampa a Verona dopo aver ricordato a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge quadro sul Made in Italy che contiene diverse misure a sostegno del sistema industriale italiano, il ministro in quota Fratelli d'Italia ha ribadito che l'obiettivo del governo guidato da Giorgia Meloni è aumentare le produzioni in Italia: "Chi riporterà linee produttive in Italia avrà una tassazione ridotta del 50%, mentre chi delocalizza nel 10 anni successivi, dovrà restituire gli incentivi avuti" .

"A gennaio presenteremo un piano di incentivi auto da 1 miliardo per la rottamazione delle auto zero, euro 1,2 e 3 e sostituirle con un'auto ecologica" , ha proseguito Urso, annunciando che taxisti e Ncc avranno incentivi doppi sia per chi avrà nuove licenze, sia coloro che vorranno cambiare auto. Il ministro del Made in Italy ha evidenziato che questo intervento è mirato per migliorare la salubrità dell'aria nelle città: "I principi alla base del nuovo piano favoriranno i redditi più bassi che avranno un 25% in più di incentivi. Chi ha un Isee sotto i 35.000 euro l'anno potrà avere fino a 13.000 euro per acquistare un'auto elettrica" .

Capitolo a parte per il nucleare. Urso ha ribadito che verranno create le premesse legislative, scientifiche, tecnologiche e industriali affinchè anche il territorio e le famiglie italiane possano avere nei prossimi anni impianti di terza generazione. Secondo il ministro, gli impianti nucleari avanzati saranno disponibili verosimilmente a partire dal 2030: "Sono impianti industriali e modulabili o, successivamente di quarta generazione, fino ad arrivare nel 2050 alla fusione nucleare. Noi siamo il paese che ha inventato il nucleare e fortunatamente abbiamo industrie che lavorano da tempo all'estero sul nucleare". "La scelta se avere una centrale nucleare dipenderà dai territori come abbiamo fatto con il deposito delle scorie nucleari" , ha aggiunto Urso.