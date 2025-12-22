"L'Italia è ascoltata perché è un Paese autorevole e forte"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa mattina ha visitato il Comando operativo di vertice interforze (Covi), partecipando ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. Ha approfittato dell'occasione per esprimere alcune considerazioni sul ruolo del governo negli scenari geopolitici internazionali. "L'Italia è ascoltata perché rappresentiamo un Paese autorevole e forte".

"È la forza degli eserciti e la loro credibilità - afferma il capo del governo - lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide".

"Incutere timore al punto da distogliere"

"Alla fine del IV secolo d.C., Publio Flavio Vegezio Renato scrive: 'Igitur qui desiderat pacem preparet bellum', diventa poi il più famoso: 'Si vis pacem para bellum' dice Meloni nel suo intervento -. Cioè, chi vuole la pace prepari la guerra. Il punto è che il suo non è, come molti pensano, un messaggio bellicista, tutt'altro. È un messaggio pragmatico. Il senso è che solo una forza militare credibile allontana la guerra. Perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l'aggressore, la forza allontana l'aggressore. L'etimologia della parola 'deterrenza' - prosegue - arriva dal latino e significa 'de', cioè 'via', 'da', e 'terrere', cioè 'incutere timore'. Il senso della parola 'deterrenza' è 'incutere timore al punto da distogliere. È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono, ma devono poggiare su basi solide.

Quelle basi solide le costruite voi, le costruite voi con il vostro sacrificio, con la vostra competenza, con la vostra professionalità, con il vostro coraggio, e se noi riusciremo a portare a riportare pace, che è chiaramente l'obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo, sarà grazie a voi".