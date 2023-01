"L'Italia non fa l'interesse dei migranti". L'Ong vuol scegliere dove sbarcare

Prima le Ong battagliavano con l'Italia per l'assegnazione di un porto nel nostro Paese e alzavano la voce se venivano fatte attendere. Ora che il porto viene assegnato immediatamente, subito dopo il primo intervento a seguito del quale devono fare rotta verso la destinazione indicata, battagliano lo stesso. Il motivo? I porti scelti dal Viminale non piacciono alle Ong, che hanno chiesto al Viminale di avere un altro porto: richiesta respinta come confermato dalla Ong Sos Mediterranee, che arma la Ocean Viking.

Pare che le Ong vogliano continuare a sbarcare i migranti solo in Sicilia e in Calabria, e lo dice chiaramente Medici senza frontiere, alla cui nave Geo Barents è stato assegnato ieri il porto di Ancona, al pari della Ocean Viking. Questo atteggiamento delle Ong sta indispettendo molti europei, che stanno aprendo gli occhi su quelli che, spesso. sono gli effettivi obiettivi di queste navi.

Zarzis in Tunisia is perfectly #safe, after all, you can also book a #holiday to this sunny destination from any European country. The decision to take the "migrants" (#illegals!) to Europe only indicates that this is an ugly form of #human #trafficking disguised as a heroic act! pic.twitter.com/BNTofn4KFr — Verbolgen Velsenaar (@DeVelsenaar) January 7, 2023

" In base alle leggi internazionali marittime, l'Italia dovrebbe assegnare il luogo sicuro più vicino alla Geo Barents, mentre per raggiungere Ancona ci vorranno almeno 3,5 giorni e le condizioni meteo sono pessime. Assegnare un porto più vicino avrebbe soprattutto un impatto positivo sulla salute fisica e mentale dei sopravvissuti a bordo. Chiediamo pertanto al Ministero dell'Interno l'assegnazione di un luogo sicuro più vicino che tenga in considerazione la posizione attuale della Geo Barents ", ha scritto in una nota Matias Gil, capomissione di Medici senza frontiere. E nel messaggio lasciato sui social dall'organizzazione viene casualmente indicato il porto di Catania: ora le ong vogliono anche indicare all'Italia in quale porto avrebbero piacere di sbarcare i migranti?

Davanti a questo messaggio sarebbero tante le contestazioni che potrebbero essere mosse alla Ong, partendo dalla domanda principale: perché queste organizzazioni assumono che l'unica nazione a dover aprire il suo porto sia l'Italia? Se l'obiettivo di queste navi è l'assegnazione di un porto sicuro che sia vicino, perché non fanno rotta sulla Tunisia o su Malta? Addirittura, l'isola è stata completamente eliminata dalla mappa inserita da Msf per mostrare che Catania è più vicino di Ancona, forse perché Malta lo è ancora di più e questo avrebbe inficiato la loro narrazione. " Il porto più vicino doveva esserti assegnato da Malta, non dall'Italia ", commenta un utente sotto il post di Msf.

La nostra richiesta è stata respinta. Le autorità italiane hanno confermato Ancona come #PortoSicuro, nonostante il meteo molto preoccupante. Quest'ordine va contro l'interesse dei naufraghi e contro il diritto internazionale, inoltre svuota il #Mediterraneo di navi di soccorso. pic.twitter.com/LPdcaJrgPp — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) January 8, 2023