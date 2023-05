"L'Italia vi è vicina, ce la farete". L'abbraccio di Mattarella all'Emilia-Romagna

Un visita nelle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione per ribadire la vicinanza delle istituzioni ai cittadini che stanno facendo i conti con le conseguenze del forte maltempo dei giorni scorsi. A inizio giornata Sergio Mattarella è salito a bordo di un elicottero per effettuare un sopralluogo a Modigliana, uno dei Comuni più martoriati. Dopo aver sorvolato le aree dove si sono verificate le frane è stato accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal sindaco Giancarlo Jader Dardi.

Presenti per il presidente della Repubblica molti cittadini e bambini, con cui si è fermato per parlare e per stringere le mani. È seguita la tappa a Forlì, in Piazza Saffi, per salutare i volontari impegnati nell'emergenza: ha avuto modo di interfacciarsi con una rappresentanza dei soccoritori, cogliendo al balzo l'occasione per rivolgere i propri ringraziamenti ai volontari che in questi giorni si stanno adoperando per risollevare la città e sostenere i cittadini. " La sua presenza per noi è una carezza ", è la scritta apparsa su un cartello di alcuni studenti dell'istituto superiore Marconi.

Mattarella da Forlì ha voluto lanciare un messaggio di speranza e fiducia per il futuro in vista della fase di ricostruzione: " Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce. C'è l'esigenza che si rilanci. È un'esigenza nazionale ". Il capo dello Stato ha garantito " tutto l'appoggio costante " e ha posto l'attenzione sullo spirito di coraggio e impegno che ha trovato, dicendosi certo che " ce la farete perché questa è la volontà di queste contrade ".

Allo stesso tempo Mattarella, riconoscendo il momento impegnativo che si è chiamati ad affrontare, ha indicato il coraggio e la decisione come pilastri essenziali per rilanciare la vita comune nel più breve tempo possibile: " Ho visto tante ferite del territorio. Richiederà molto sforzo, richiederà impegno, ma non sarete soli in questo. Complimenti per la vostra resistenza e auguri ".

Successivamente il presidente della Repubblica ha lasciato Forlì per spostarsi a Cesena. Qui visiterà il centro di raccolta di beni di prima necessità allestito all'interno della palestra della scuola elementare e media "Don Milani". Verso ora di pranzo a Ravenna incontrerà una delegazione di chi ha contribuito alla gestione dell'emergenza. Nel pomeriggio a Lugo visiterà il teatro Rossini danneggiato dall'alluvione. L'ultima tappa della giornata è fissata a Faenza, dove incontrerà i sindaci di tutte le città colpite dalla forte ondata di maltempo.