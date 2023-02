"Non è la Calabria", "Cretino". Figuraccia Majorino, Occhiuto lo asfalta

Ennesima figuraccia per Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra in Lombardia, sostenuto dal Pd con l'appoggio del M5s, che ancora una volta dimostra l'idea che ha realmente la sua coalizione dell'Italia. Ospite di una televisione locale, in un intervento in vista delle elezioni che si terranno in Lombardia il 12 e il 13 febbraio, il candidato ha offeso la regione Calabria con stereotipi inaccettabili, che hanno costretto all'intervento il governatore Roberto Occhiuto, che senza troppi giri di parole ha invitato quello che vorrebbe essere suo collega a cambiare mestiere.

" La Lombardia è il classico esempio di una Regione che deve tornare a ripartire, ad andare più velocemente. Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali e culturali ", ha detto Pierfrancesco Majorino. Dalle sue parole trasuda classismo e distanza dal mondo reale ed è forze questo il vero volto di questa sinistra che, almeno nelle intenzioni, sta cercando di riavvicinare a sé il popolo? Inevitabile la replica piccata di Roberto Occhiuto, governatore di quella regione così brutalmente denigrata dal candidato alla Regione Lombardia, in difesa sia dei suoi cittadini che del lavoro che si sta portando avanti per rilanciare la regione grazie alla volenterosità dei calabresi.

" Questo è proprio scemo… Ecco come simili personaggi disprezzano il Sud ", ha esordito Roberto Occhiuto nel suo intervento su Facebook. A corredo del suo post. per spiegare di cosa sta parlando, il governatore della Calabria ha allegato proprio il video in cui Majorino pronuncia quelle parole: " Questo è un tale che si chiama Pierfrancesco Majorino, è candidato alla Regione Lombardia ma è soprattutto un cretino, perché non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità, tante possibilità, e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto ".