L'orgoglio azzurro del Cav: "Noi essenziali al governo e in Lombardia"

Silvio Berlusconi torna a parlare, sfruttando la moderna ribalta dei social network. L'occasione è la candidatura di Attilio Fontana alla guida della Regione Lombardia. Una riconferma, spiega Berlusconi, che Forza Italia appoggia convintamente.



Il video pubblicato su Facebook e Instagram, però, consente al leader azzurro di mettere paletti politici di vitale importanza per il successo del governo nazionale e del futuro della coalizione, che per primo ha avuto la lungimiranza, come gli riconoscono anche gli alleati, di delineare già trent' anni fa nella sua discesa in campo.



Le parole chiave del messaggio sono due aggettivi: «essenziale» e «decisiva», riferiti alla componente della coalizione, e quindi della maggioranza di governo, rappresentata da Forza Italia. Un messaggio chiaro e inequivocabile per gli alleati. Soprattutto alla luce di quanto la maggioranza parlamentare si appresta ad affrontare nei prossimi mesi: un ciclo di riforme, dalla giustizia al fisco, passando per le pensioni e terminando alla tanto auspicata riforma costituzionale che porterebbe l'Italia nell'alveo dei Paesi che vantano l'elezione diretta del Capo dello Stato. Senza la componente «essenziale e decisiva» rappresentata da Forza Italia, con tutto il suo bagaglio di valori liberali, cristiani, europeisti e garantisti, non si potrebbe compiere il tanto agognato passo a una democrazia compiuta con l'elezione diretta del presidente della Repubblica.



Su questa scia di progetti, spiegano da Forza Italia, l'incubazione di un soggetto politico unico, il tanto discusso partito conservatore, dovrebbe rappresentare non soltanto un passaggio obbligato ma anche un passo strategico. Solo allora, spiegava giorni fa lo stesso leader azzurro, potremmo dirci arrivati ad uno stadio davvero efficacie di democrazia dell'alternanza con un bipolarismo compiuto. I tempi sono maturi per questo passaggio, assicurava lo stesso Berlusconi. Il partito unico potrebbe rappresentare l'evoluzione naturale di un'alleanza che ha dato prova, grazie alla sua coesione, di conquistare gran parte dei governi regionali oltre che di ridare agli elettori la possibilità di scegliere la guida del governo nazionale.



Nel corso del video, nel quale Berlusconi ha anche modo di spiegare come verranno scelti i rappresentanti della prossima giunta regionale ancora a guida Fontana, il leader azzurro torna sul tema dell'identità politica di Forza Italia. «Siamo - dice - una componente essenziale e decisiva del centrodestra. Siamo il centro liberale, cattolico, europeista e garantista della coalizione. Siamo da sempre a fianco dell'Europa e dell'Occidente e con gli alleati del Patto atlantico condividiamo la stessa idea di libertà».



Archiviate le festività natalizie, il video pubblicato ieri serve anche da augurio per l'anno appena iniziato. «Speriamo - conclude l'ex presidente del Consiglio - che il 2023 possa essere per la Lombardia e per il Paese intero l'anno della ripresa. Per il mondo speriamo possa essere l'anno di una ritrovata pace nella giustizia, nel diritto, e soprattutto nella libertà».



D'altronde il peggio è alle spalle, come aveva detto pochi giorni fa nel corso di un'intervista televisiva. «La manovra economica ha messo in sicurezza il Paese rispetto ai gravi effetti degli aumenti dell'energia - aveva detto ai microfoni del Tg4 -, ora si tratta di passare alle riforme strutturali, a partire dal fisco, che è da alleggerire con il taglio graduale delle aliquote, dalla burocrazia che va snellita, dalla giustizia, che deve essere riformata secondo idee garantiste».