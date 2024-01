"È preoccupante...". La Lucarelli affonda la Schlein sulla Ferragni

Selvaggia Lucarelli "blasta" Elly Schlein. La segretaria del Pd, ospite del programma di Corrado Formigli Piazzapulita, interviene sul "caso Ferragni" e dice :"Fortunatamente la legge è uguale pr tutti. C'è un processo in corso".

Elly Schlein dà ancora l'impressione di voler chiudere in fretta e furia un tema che è decisamente scottante per la sinistra radical-chic: "Se ha sbagliato pagherà, ma - dice sbrigatoriamente prima di attaccare il centrodestra - a me sembra surreale il dibattito e l'attacco frontale della presidente del Consiglio mi conferma che queste destre hanno bisogno di un nemico al giorno". Tralasciando le considerazioni politiche, la Lucarelli è intervenuta su Twitter per correggere la Schlein, rea di aver parlato di “processo in corso” per la nota influencer milanese. "Non è neppure stata rinviata a giudizio", ha spiegato la Lucarelli precisando che "il tema è Antistrust e pratiche commerciali scorrette nonché etico". E conclude: "Se ne parla troppo e da un mese ma evidentemente non tutti hanno ancora capito che l’aspetto penale per ora non esiste. Ed è preoccupante".