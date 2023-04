"Lui è fatto così". La Bonino asfalta Calenda con un tweet

Nelle vicissitudini politiche i personalismi giocano un ruolo molto importante, pronti a impattare da un momento all'altro quando l'astio e il rancore reciproco non vengono messi da parte. Sullo sfondo della rottura nel Terzo Polo c'è chi non dimentica i trascorsi del passato. Non a caso Emma Bonino ha colto subito la palla al balzo per infierire e togliersi qualche sassolino dalla scarpa in seguito alla morte definitiva del progetto del partito unico tra Azione e Italia Viva.

La frecciatina della Bonino

L'ex senatrice e volto simbolo di +Europa ha affidato al proprio profilo Twitter un brevissimo commento alla luce degli ultimi sviluppi in casa Terzo Polo. Parole che ovviamente sono indirizzate alla discussione accesa tra i due partiti e che rivolgono lo sguardo al passato, portando a galla ancora oggi gli strascichi di rapporti tesi e turbolenti. " Dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è fatto così ", ha scritto Bonino.

Dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è fatto così.#TerzoPolo — Emma Bonino (@emmabonino) April 13, 2023

Non è stato fatto alcun riferimento esplicito, ma è probabile che la frecciata sia indirizzata proprio a Carlo Calenda. D'altronde non è la prima volta che l'ex senatrice lo mette nel mirino. Ad esempio a marzo Bonino aveva messo in discussione il cantiere del Terzo Polo e aveva confermato l'intenzione di non mettere da parte quanto accaduto la scorsa estate: " Io ho memoria, ognuno fa quello che vuole, ci sono modi e modi ma io i voltafaccia repentini non li sopporto e quindi ognuno per la sua strada. Non dimentico ".

Anche in quell'occasione erano volati gli stracci. Il leader di Azione, in maniera sempre puntuale e fedele al proprio profilo Twitter, aveva reagito senza mezzi termini in seguito alle parole che di fatto potevano essere interpretate come una porta in faccia rispetto a un ipotetico ingresso di Bonino nel Terzo Polo: " Peccato. L'ennesima scelta miope di Emma. Dettata più dal rancore che dalla politica. Buon Pd ".

Il divorzio tra Calenda e +Europa

Le motivazioni delle continue punzecchiature a distanza tra i due vanno trovate nel patto saltato lo scorso anno in vista delle elezioni politiche. Azione e +Europa sembravano essere destinati all'alleanza per il 25 settembre, ma alla fine Calenda ha preferito sfilarsi e sposare il cantiere con Matteo Renzi mentre Emma Bonino è rimasta fedele al disegno con il Partito democratico di Enrico Letta e gli altri partitini di sinistra.