Terzo polo, Calenda va a schiantarsi: "Il partito unico è morto"

“Il partito non lo riusciremo a fare, perché Renzi non lo vuole fare" . È la risposta che ha dato Carlo Calenda a Enrico Lucci che lo ha intervistato per Striscia la Notizia. Secondo Calenda Renzi non vuole fare il partito “ Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva. Non so se oggi ci sarà una nuova riunione - dice Calenda - ma lui non viene alle riunioni. Non ci ho parlato, perché lui parla solo con Obama e Clinton” . Da ieri infatti Calenda accusa Renzi di non partecipare alle riunioni. Dopo che lo stesso leader di Azione ha chiesto a Renzi di farsi da parte, ora si lamenta del contrario.

E che i calendiani vogliano tenere l’alleato fuori dal partito è dimostrato dalla clausola che hanno inserito nel documento costitutivo del partito unico che, appellandosi a un regolamento europeo (non assorbito da quello italiano) terrebbe fuori Matteo Renzi dalla dirigenza del partito finché fa il conferenziere per Paesi stranieri. Un punto questo su cui Azione non intende fare passi indietro. Lo ha ribadito questa mattina il calendiano Richetti: "Ieri, sono stato massacrato perché ho fatto un ragionamento: chi fa politica non fa informazione. Ma se lo facesse Carlo Calenda, lo direi anche a lui. Io e Matteo Renzi siamo cresciuti battagliando sul conflitto di interessi di Berlusconi. Nel nuovo partito, il conflitto di interessi sarà un punto su cui non si transige, ma non solo su Renzi".

Nel frattempo, mentre continua il fuoco incrociato tra i due partiti, Renzi e Calenda sono seduti al Senato per votare l’ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegna nel capitolo RepowerEu a valutare specifici finanziamenti per incentivi fiscali per le cosiddette misure 'Industria 4.0’. Ma questo non interrompe le accuse reciproche. " Matteo Renzi queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo 'stai sereno' non ha funzionato. Fine ”, ha scritto Calenda su Twitter.