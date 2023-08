"La Schlein non c'entra nulla". L'ultima figuraccia dei dem: ecco i documenti

" Un Bignami di falsità. Elly Schlein non è mai stata 'assessore al clima' in Emilia-Romagna ", sbraitano i presidenti dei gruppi Pd di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia in una nota per difendere il loro segretario. Tutto nasce dalle dichiarazioni del segretario del Partito democratico, che ha messo nel suo mirino il governo per le politiche di sostegno all'Emilia Romagna, cercando di addossare all'amministrazione centrale di Roma ogni responsabilità, anche sulla fragilità del territorio.

A lei ha riposto il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, esponente di FdI, secondo il quale " nei giorni dopo le alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna c'era un clima ottimo tra il governo e Stefano Bonaccini, di grande collaborazione. Poi tutta l'area del Pd che fa capo a Elly Schlein ha cominciato a cannonnegiare il governo, minando il rapporto tra noi ". Quindi, ha messo in evidenza come Schlein abbia " grosse responsabilità su una incuria del territorio per cui forse dovrebbe chiedere scusa. Lei era assessore al clima " e, in quanto tale, " non ha fatto nulla ".

Ed è proprio quest'ultimo passaggio ad aver maggiormente infastidito i sodali di Schlein in Parlamento, fedelissimi messi da lei come capigruppo per avere il massimo controllo ed evitare l'eccessiva influenza delle correnti. I due, nella nota, respingono " con forza il tentativo di rovesciare addosso al Pd le responsabilità del governo ". Ma il viceministro non retrocede, anzi insiste: sono i capigruppo dem a " mentire, si documentino meglio. Vadano sul sito della Regione e controllino: Schlein aveva la delega al Clima e alla Transizione ecologica ".

E bastava che i dem si informassero almeno un po' su chi sia il proprio segretario per evitare figuracce di questo tipo, perché come dice Bignami potevano andare sul sito della Regione per verificare quali siano stati i ruoli del segretario Pd nell'amministrazione della Regione. O più semplicemente potevano aprire il sito di Schlein e scorrere il suo curriculum digitale, perché lei stessa ha scritto nel suo sito, in caratteri grandi e compresibili, di aver avuto le deleghe al "patto per il clima: coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici per la transizione ecologica". Difficile essere più chiari di così.