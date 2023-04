"Una mancanza di rispetto". Renzi asfalta Calenda su Berlusconi

Ricoverato all’ospedale San Raffaele dal 5 aprile, Silvio Berlusconi ha potuto contare sull’affetto degli italiani. Forza Italia e il mondo politico hanno manifestato vicinanza al Cavaliere per questa ennesima battaglia, ma non sono mancate le voci fuori del coro. Tra queste, quella di Carlo Calenda: forse deluso dal flop delle sue ambizioni, si è lasciato andare a un’uscita stonata. Dichiarazioni stroncate senza mezzi termini anche dall’ormai ex alleato Matteo Renzi: “Mettersi a parlare del post Forza Italia quando Berlusconi va in terapia intensiva è una mancanza di rispetto verso un uomo a cui va, da avversario politico, un grande abbraccio”. Ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”, il senatore di Italia Viva ha aggiunto: “Sono felice che sia uscito dalla terapia intensiva dopo dodici giorni: se hai 87 anni e combatti come un leone come combatte lui, non ti ci metti a fare una polemica politica in quel momento”.

Renzi asfalta Calenda

Soffermandosi sui modesti contenuti delle dichiarazioni dell'ex titolare del Mise, Renzi ha rimarcato l’importanza del Cavaliere e soprattutto la sua insostituibilità: “Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi e Forza Italia: tutti questi che pensano di prendere l’eredità di Berlusconi e di Forza Italia… Forza Italia è Silvio Berlusconi, lo dice uno che non ha mai votato Forza Italia e non la voterà mai” . E ancora: “Bisogna riconoscerlo: quella storia politica nasce da un’intuizione di un uomo che ha scritto un pezzo di pagina politica di questo Paese”. “Lasciamo stare chi in qualche modo interviene in modo politicamente miope e umanamente ingeneroso” , la stoccata finale di Renzi.

Gli auguri di Conte e l'omaggio al Salone del Mobile

Tolta qualche esecrabile eccezione, anche gli avversari politici hanno espresso sostegno e solidarietà al leader di Forza Italia. Ospite di “Start” su Sky Tg24, il leader pentastellato Giuseppe Conte ha rinnovato gli auguri al Cavaliere: "Rinnovo gli auguri al presidente Berlusconi. Gli auguro di tornare presto tra i banchi della maggioranza e riprendere l'attività politica, anche perché la sua presenza per l'intero Movimento 5 Stelle è di grande stimolo per continuare le battaglie storiche che abbiamo sempre fatto” .