"Una mattanza sociale". Ztl, musei, piscine: Sala a Milano aumenta tutto

A Milano aumentano i biglietti dei mezzi pubblici e anche quello dell'ingresso nelle aree a traffico limitato. L'area C potrebbe subire un ulteriore aumento fino a 8.50 euro, diventando una tagliola per le finanze di chi in città lavora. Incomprensibile quale sia la direzione che ha preso il Comune di Milano: mentre il resto dell'Europa lavora per abbattere i costi dei biglietti per i mezzi pubblici, nel capoluogo lombardo questi sono in aumento. Un deterrente psicologico per chiunque volesse muoversi con la metro o con il tram in città. Ma nel frattempo, aumenta anche i costi per chi si muove in auto. A pensar male, sembrerebbe che il sindaco stia promuovendo esclusivamente la mobilità su due ruote: una scelta incomprensibile soprattutto perché non tutti vivono e lavorano nel centro cittadino come lui e tanti sarebbero anche disposti a lasciare l'auto a casa, se il costo dei mezzi non fosse così alto e in aumento.

L'aumento di area C è l'ultimo atto di una politica anti-economica, che si unisce alla volontà di Palazzo Marino di introdurre il limite di 30 Km/h in tutte le strade della viabilità cittadina e non solamente in centro a Milano. " Nel nome dell’ideologia finto-ecologista la sinistra azzoppa il lavoro dei tanti milanesi e non costretti a entrare nella ztl del centro per guadagnarsi da vivere col proprio mestiere. Tutti quei lavoratori che usano attrezzi, anche ingombranti, trasportabili solo in auto o furgone, dovrebbero usare il tram? ", si chiede Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega.

Milano è già una città per ricchi e questo non può essere messo in dubbio ma con Sala potrebbe addirittura diventare una città d’élite, completamente preclusa alla maggior parte degli abitanti. E forse è proprio questo l'obiettivo del sindaco radical-chic, che sta ragionando su un aumento complessivo del costo dei servizi di Milano. " Ormai siamo al di là di ogni ragionevole considerazione. Come se non bastasse il Comune di Milano aumenterà anche i ticket di ingresso a piscine e musei, andando a colpire lo sport e la cultura, due pilastri su cui far crescere i nostri figli ", ha detto ancora Silvia Sardone, smascherando l'ipocrisia della sinistra.