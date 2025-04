"Il futuro del lavoro è già iniziato". Le parole di Mattarella in vista del 1 maggio

Ascolta ora 00:00 00:00

" Il futuro del lavoro è già cominciato ": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che quest'oggi ha visitato l'azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della prossima Festa del Lavoro di giovedì 1° maggio. " Non è un caso che l'Oil (Organizzazione internazionale del lavoro, ndr) abbia posto, al centro del suo impegno nella Giornata del 28 aprile, il tema della intelligenza artificiale e della digitalizzazione, per porre in guardia dai rischi per le condizioni di lavoro, che si accompagnano alle grandi opportunità offerte" .

Le morti sul lavoro

A proposito dei rischi, il presidente ha parlato della delicata tematica delle morti sul lavoro spiegando che non è ammissibile che chi svolge la propria professione possa " consegnare alla morte " ma che deve essere " sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona. Il lavoro non può separarsi mai dall'idea di persona, dall'irriducibile unicità e dignità di ogni donna e di ogni uomo. Nessuno deve sentirsi scartato o escluso ". Il capo dello Stato ha sottolineato, nel suo intervento di Latina, che questa piaga di chi muore sul lavoro ha mietuto troppe vittime in questi primi mesi del 2025 e non accenna ad arrestarsi. " Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. E' evidente che l'impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato . Riguarda le istituzioni, le imprese, i lavoratori. Ringrazio Cgil, Cisl e Uil per aver scelto la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro come tema di un Primo maggio unitario.

Occupazione e salari

L'attenzione del presidente della Repubblica si è rivolta anche ai livelli di occupazione che grazie al governo "si registrano segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. Discorso diverso quello sui salari secondo i dati statistici e come segnalato anche dall'ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Il documento spiega che il nostro Paese " si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008 ", nonostante l'avvenuta ripresa a partire dal 2024. " Questo mentre, a partire dal 2022, la produttività è cresciuta ", ha dichiarato Mattarella.

La tematica dei dazi

Non poteva non essere toccato anche uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane che riguarda la politica internazionale, ossia i dazi: il capo dello Stato ha parlato di questo " nuovi rischi " che " possono ostacolare il diritto all'accesso alle cure, alla salute, per ogni popolo del mondo, specialmente i più poveri e fragili. Prospettive che, inoltre, producono effetti negativi sull'economia globale. Effetti che possono interpellare anche il nostro Paese ".

"Un onore accogliere Mattarella"

" È stato un onore accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Latina, in visita alla Bsp Pharmaceuticals, un'eccellenza del nostro territorio nel settore farmaceutico. La presenza del capo dello Stato in questa giornata così significativa, dedicata alla Festa dei Lavoratori, rappresenta un riconoscimento per un'azienda che coniuga innovazione, qualità e rispetto per i lavoratori ": a dichiararlo in una nota è stato il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della quinta Commissione Bilancio.

" La Bsp Pharmaceuticals, fondata nel 2006 da Aldo Braca, ha trasformato un sito industriale dismesso in un centro di eccellenza mondiale nella produzione di farmaci oncologici innovativi, investendo circa 400 milioni di euro e creando oltre 1.000 posti di lavoro. Questo dimostra come, attraverso la sinergia tra pubblico e privato, sia possibile generare sviluppo e occupazione nel rispetto della dignità del lavoro".

in questa giornata dedicata ai lavoratori, la visita del presidente Mattarella sottolinea l'importanza di valorizzare le realtà produttive che mettono al centro le persone, la ricerca e la qualità. È un messaggio di speranza e fiducia per tutto il nostro territorio

Il senatore ha concluso dicendo che "".