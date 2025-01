Mattarella a sorpresa a Caivano e da don Patriciello

Sergio Mattarella a Caivano con don Patriciello

Questa mattina, il presidente della Repubblica ha presenziato alla Santa messa che è stata tenuta da don Maurizio Patriciello nella parrocchia del Parco Verde di Caivano. Il Comune è oggetto di un'ampia opera di riqualificazione da parte del governo, che ha come obiettivo quello di eradicare la criminalità organizzata che per anni ha gestito la città come se fosse il proprio feudo. " Accolgo l'invito di don Patricello anche se con un certo imbarazzo a parlare alla fine della messa in chiesa. Ma lo faccio volentieri per ringraziarlo dell'opera che presta e per fare auguri grandi alla comunità di Caivano ", ha detto Sergio Mattarella prendendo la parola al termine della funzione religiosa tra gli applausi dei presenti.

La presenza del capo dello Stato non era stata annunciata ed è stata una grande sorpresa per i fedeli seguire la funzione con il presidente della Repubblica. Mattarella si trovava già a Napoli per una visita in città e na ha approfittato per portare un saluto al parroco che da anni è in prima linea contro la malavita, nel tentativo di recuperare dai giri criminali i giovanissimi, che vengono avvicinati dai boss fin dalla tenera età. " Caivano è una comunità importante e i miei auguri non sono solo per l'anno che è appena cominciato, ma anche per il futuro, particolarmente dei bambini e dei ragazzi perché su di loro sono le speranze che la comunità di Caivano ha a cuore, il futuro di bambini e ragazzi ", ha proseguito il presidente della Repubblica.

A Caivano, così come nelle altre parti d'Italia, prosegue il capo dello Stato, serve " garantire lavoro, impegno, crescita, benessere, cultura, impegno. È questo l'augurio che rivolgo a tutta la comunità e per il futuro dei ragazzi e dei bambini ". Parole, quelle del presidente della Repubblica, che hanno colpito particolarmente i fedeli presenti, alcuni dei quali non hanno trattenuto la commozione. " È un segnale molto importante ", ha commentato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, presente assieme a Mattarella in chiesa a Caivano.

