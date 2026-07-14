Meloni: "Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude"

Giorgia Meloni è intervenuta via social dopo l’affossamento dell’emendamento preferenze alla legge elettorale per un solo voto: “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro”. Ma, è la riflessione della premier, “anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L’emendamento è stato respinto per un solo voto. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. P.S. La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto”.

Ora, chi ha votato contro nel centrodestra dovrebbe avere il coraggio di palesarsi e di spiegare perché ha votato contro il governo, offrendo una sponda forte alla sinistra, impaziente di lanciare questo attacco. La premier nelle sue dichiarazioni si è mostrata ferma e senza cedimenti ma, come ha sottolineato anche lei, una riflessione su quanto accaduto in Aula, soprattutto ora che mancano pochi mesi al voto, va fatta. “Noi siamo stati presentissimi e solidissimi nel voto quindi sicuramente non cercate tra di noi”, ha dichiarato il presidente dei deputati FI Enrico Costa, al termine della conferenza dei capigruppo a Montecitorio. “Al momento il testo è quello uscito dalla Commissione e quindi non c'è nessun impedimento strutturale per non proseguire, per non andare avanti. Il presidente Fontana ha ribadito questo: che dal punto di vista della struttura del provvedimento non ci sono impedimenti ad andare avanti. Le opposizioni hanno chiesto, come loro diritto, di sospendere. Ma noi riteniamo di andare avanti. Proseguiamo e vediamo”, ha aggiunto, fermandosi con i giornalisti.

Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI, uscendo dalla stessa conferenza, ha ribadito: “Andiamo avanti con le votazioni. Noi ci abbiamo messo la faccia”. Le votazioni proseguiranno stasera fino a mezzanotte. Rispondendo a chi in transatlantico gli chiedeva se i voti mancanti sulle preferenze fossero di FI e Lega, Bignami ha dichiarato: “Non mi permetto di mettere il naso in casa altrui. Se ci fosse una non convinzione di affidabilità non avremmo chiesto di proseguire”. E ha poi aggiunto: “Ho visto alcuni colleghi di maggioranza che hanno scelto di votare in maniera diversa, alcuni in maniera plateale altri nel segreto del voto. Alcuni che abbiamo visto in maniera plateale fatevi dare l'elenco di chi c'era prima, di chi c'era dopo e di chi c'era in mezzo.

Io non faccio nomi. La maggioranza sui voti segreti precedenti c'era, ricordiamo che il voto segreto la maggioranza non può evitarlo. Abbiamo proprio materialmente visto alcuni colleghi che ostentatamente non hanno votato”