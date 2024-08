Il collaboratore di Ilaria Salis minaccia Meloni. FdI chiede la revoca dell'incarico

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è poco da stupirsi. Chi l'avrebbe mai detto? Il collaboratore di Ilaria Salis che si scaglia contro Giorgia Meloni (con tanto di epiteto e di auspicio che possa prendere fuoco) e che nel tempo libero scorrazza allegramente sulle praterie social la foto di un poliziotto in ginocchio mentre viene colpito da cinque ragazzi armati di bastone. La sinistra rossoverde ha un nuovo paladino: Mattia Tombolini. Alla faccia delle critiche sulle classi dirigenti altrui. E ora Fratelli d'Italia, dopo la bufera sollevata, chiede la revoca dell'incarico.

Il 18 febbraio, postando il video di un pupazzo (messo al rogo a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti) costruito con la base di una fiamma tricolore e ritraente volto caricaturale di Meloni, non ha esitato a informare la Rete della sua nobile posizione: " Brucia stronza! ". Tra i commenti c'è chi - pur non essendo allineato al presidente del Consiglio - ha fatto notare che per manifestare il proprio dissenso ci sono modi migliori di questo, anche perché la violenza genera violenza. Ma Tombolini ha rivendicato la sua linea granitica: " È violenza bruciare il bamboccio di carnevale? Si fa dal 1861 a Poggio Mirteto. Sono stati bruciati tutti i politici, Papi ecc. Mo' co Meloni diventa una violenza indicibile. Eddaje su ".

E, riavvolgendo il nastro, si arriva al 9 marzo 2011. Tombolini pubblica un'immagine di un agente in divisa a terra mentre viene picchiato da cinque persone che impugnano un bastone. Luciano risponde all'immagine e gli chiede: " Te piace questa? ". E il nuovo mito rosso non esita a replicare: " Beh mi affascina in qualche modo la Banda Bellini...anche... ".

Sulla questione è intervenuto Fratelli d'Italia, secondo cui Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dovrebbero chiedere a Tombolini di dimettersi dall'incarico o di rivolgersi a Salis affinché gli revoci l'incarico.

Ma davvero Bonelli e Fratoianni, che già avrebbero dovuto dire chiaramente ciò che hanno farfugliato confusamente dopo il caso Soumahoro, nulla hanno da dire in questo clamoroso e riprovevole caso?

