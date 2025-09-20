Meloni: "Vi spiego perché la destra vince e governa"

La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha mandato un videomessaggio all'evento dei Conservatori e riformisti europei, "En Europe, la droit qui gagne" (In Europa, la destra che vince), kermesse organizzata a Parigi da Marion Maréchal, presidente del partito di destra francese Identité Libertés.

Ha toccato vari temi la premier, partendo da un commosso ricordo dell'attivista americano ucciso in un campus universitario, mentre stava tenendo un discorso. "Fin dai miei anni di impegno militante nel movimento giovanile ho sempre creduto che le idee non potessero vivere senza azione. Ho sempre pensato che fosse indispensabile lottare in prima linea per affermare la propria visione del mondo assumendosi delle responsabilità. Ed è proprio per questo che voglio rendere un sincero omaggio a Charlie Kirk, un giovane uomo, un padre coraggioso che ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee e il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ricorda, ancora una volta, da quale parte stanno la violenza e l'intolleranza".

"Non ci faremo trascinare nella spirale di odio"

"E voglio dire a tutti coloro che muoiono di odio - ha aggiunto Meloni - a coloro che passano la loro esistenza a demonizzare chi li sminuisce politicamente e che poi trovano giustificazioni ipocrite anche per i crimini più odiosi, che non cadremo in questo gioco squallido. Non permetteremo loro di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e violenza. Ma dirò anche con la stessa fermezza che non ci lasceremo intimidire e che continueremo a lottare con la forza tranquilla delle nostre idee".

"Abbiamo vinto riportando la politica al centro"

Tornando al tema della giornata, "la destra che vince", la presidente del consiglio italiana ha ricordato il successo alle Politiche del 2022. "Abbiamo vinto soprattutto perché abbiamo riportato la politica al centro. Ci siamo presentati alle elezioni con una coalizione e un programma comune, con la volontà di rappresentare una chiara alternativa alla sinistra e di porre fine a un lungo periodo di governo tecnico e di alleanze politiche tanto innaturali quanto infruttuose. In Italia abbiamo dimostrato che la destra non solo è in grado di vincere le elezioni, ma soprattutto di governare". Poi un commento sulla sua attività di governo. '"Sono orgogliosa di guidare quello che sta per diventare il terzo governo più longevo nella storia della Repubblica Italiana, ma sono ancora più orgogliosa dei risultati che abbiamo ottenuto - ha aggiunto Meloni -: un record assoluto di posti di lavoro, conti pubblici in ordine, inflazione ai minimi storici, diminuzione del 60% dei flussi di immigrazione clandestina, record delle nostre esportazioni commerciali e centralità dell'Italia sulla scena internazionale".

Famiglia e natalità al centro dell'azione di governo

"Abbiamo posto al centro dell'azione di governo la famiglia e le politiche a favore della natalità - ha aggiunto la premier italiana -. Combattiamo con determinazione la criminalità organizzata e ci occupiamo dei quartieri periferici delle nostre città. Abbiamo adottato una riforma storica della giustizia. Stiamo lavorando per creare un nuovo patto nazionale tra lo Stato e le regioni, nonché per introdurre l'elezione diretta del capo del governo, al fine di garantire finalmente la stabilità e l'autorità di cui hanno bisogno i poteri esecutivi. Stiamo lavorando sulla scena internazionale - ha aggiunto - per garantire all'Italia un futuro energetico e stiamo promuovendo il Piano Mattei per l'Africa, un nuovo approccio alle relazioni con il continente africano e il Mediterraneo che mira a creare sviluppo in queste zone e a prevenire l'immigrazione irregolare".

La destra è pronta a governare ovunque

"Dobbiamo trasmettere chiaramente il messaggio che siamo pronti ad assumerci la responsabilità di governo in tutto il mondo - ha affermato Meloni -. In alcuni casi, come in Italia, questo è già avvenuto. In altri, ci vorrà più tempo. Per alcuni sarà più facile, per altri molto difficile. Ma siamo sempre pronti e capaci di farlo. Fin dai miei anni di impegno militante nel movimento giovanile, ho sempre creduto che le idee non potessero vivere senza azione".

"Ci servono governi più conservatori"

"Siamo riusciti a cambiare l'approccio all'immigrazione e vogliamo rendere l'Europa meno burocratica, più sovrana in campo militare, energetico e tecnologico. Ma per raggiungere tutto questo e cambiare profondamente l'Ue, abbiamo bisogno di molti più governi conservatori al nostro fianco. Immaginate cosa potremmo realizzare con una nuova svolta a destra ai vertici europei. È l'unico modo per raggiungere e creare alleanze da Roma a Bruxelles, passando per Parigi e Madrid. La via è quella dell'unità della destra e del centrodestra, come Marion Maréchal sostiene giustamente da tempo". "Spero che un giorno questo possa accadere anche in Francia - ha aggiunto - per offrire finalmente un'alternativa di governo forte e credibile a milioni di francesi. Cari amici - ha concluso -, per raggiungere questi obiettivi, dobbiamo continuare le nostre battaglie culturali.

Affermare con forza le radici, l'identità come alternativa a una società liquida che cerca di diluire tutto ciò che ci definisce. Comunità, famiglia, nazione, religione. E una volta chiamati ad assumere responsabilità di governo, dobbiamo essere in grado di essere coerenti e fedeli agli impegni che abbiamo preso".