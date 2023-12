Mes, stop della Lega alla Camera: "Abbiamo altre priorità"

Nessuna discussione del Mes il prossimo 14 dicembre. Diversamente da quanto ipotizzato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la Camera al momento ha altre priorità. Così ha spiegato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella a Radio 24: " Il patto di stabilità è lontano dall'essere concluso, e anzi vi do una notizia: penso proprio che il 14 dicembre non discuteremo di Mes. Le spiego perché: il ministro Giorgetti ha fatto giustamente presente che è in calendario ma esistono provvedimenti che vengono prima ".

Il capogruppo del partito di Matteo Salvini, nel suo intervento, ha anche ribadito che la posizione del Carroccio sul Mes non è mai cambiata, nella misura in cui continua a considerare questo come uno " strumento superato ". Tuttavia, ha aggiunto Molinari, " aspetteremo di capire le indicazioni della Meloni in merito ". Ancora una volta emerge lo spirito di collaborazione tra i partiti che compongono la maggioranza del parlamento, composta da formazioni diverse, ognuna con la propria storia e il proprio indirizzo, ma concordi sugli obiettivi comuni da perseguire.

Se in Europa si discute di Patto di Stabilità, in Italia è viva la discussione sulla Legge di Bilancio che si dovrà chiudere entro la fine dell'anno e non ci sono dubbi, secondo Molinari, che si arriverà puntuali al traguardo. " Non penso che si andrà in esercizio provvisorio. Penso che la manovra sia una buona manovra nella sostanza perché coi soldi che ci sono a disposizione cerca di fare quello che si poteva per le classi sociali più in difficoltà ", ha spiegato l'onorevole leghista, sottolineando che con i maxi- emendamenti è necessario un lavoro extra del Mef e che, comunque, non è certo una novità quella di arrivare al limite del tempo per l'approvazione.