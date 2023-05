"Mi piace, ha cazzimma". Arisa elogia la Meloni e zittisce gli artisti rossi

Da Elodie a Giorgia, passando per Ariete e Francesca Michielin (chissà se la Resistenza è ancora operativa), diverse artiste negli ultimi mesi hanno attaccato il premier Meloni e il suo governo per avere un po' di visibilità. Attacchi strumentali il più delle volte per ottenere qualche like. Fortunatamente c'è anche chi preferisce il dialogo alla lotta, incurante delle possibili critiche da parte del mondo arcobaleno: è il caso di Arisa, al centro del dibattito social per le sue affermazioni al programma "La Confessione". Incalzata da Peter Gomez, la cantante si è schierata dalla parte del premier: "La Meloni mi piace perché ha molta cazzimma. Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signora Meloni mi piacesse. Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata accusata di essere fascista".

Un grande, grandissimo coraggio da parte dell'artista, considerando le tendenze anti-democratiche di una fetta dell'universo arcobaleno. E proprio sui diritti Lgbt si è soffermata Arisa, che è stata madrina del Pride nel 2022: "Non sono posizioni aperte quelle della Meloni, ma secondo me lei si comporta come una madre molto severa e spaventata". "Si comporta come una madre che non è solo madre di un figlio ma ne ha quattro e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e quattro i figli, magari penalizzandone uno", ha aggiunto la cantante: "Ci vuole tempo, da parte nostra serve un cambio di atteggiamento: non sempre in lotta, ma in dialogo".