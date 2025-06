Michele Emiliano sarà di nuovo padre a 65 anni

"Non ho nulla da nascondere ma nulla da comunicare". Michele Emiliano non si schermisce di fronte allo scoop di Dagospia con cui ha rivelato che il presidente della Puglia diventerà padre tra agosto e settembre.

Emiliano, 65 anni, magistrato in aspettativa, ha già tre figli nati dal suo primo matrimonio e nel 2021 è diventato anche nonno. Dopo aver chiuso la storia con la sua storica addetta stampa Elena Laterza, ha intrapreso una relazione Valeria Gentile, artista 40enne di Monopoli che firma le sue opere come Nuvola che conosce già da qualche anno. Il governatore pugliese e la giovane artista, come rivela Il Corriere di Bari, si sarebbero conosciuti all’edizione del 2021 di Phest, il Festival internazionale di fotografia e arte che da anni si tiene a Monopoli.

Lei, proprio in quell'occasione, aveva ottenuto una menzione speciale Pop-Up Open Call per l’opera “I see you. From your face to blue”.

Della Gentile si sa che ha vissuto a Bologna e a Milano e che è laureata in ambito politico ed economico e da sempre ha coltivato la passione per l’arte, mentre Emiliano sta terminando il suo secondo mandato da presidente di Regione in modo alquanto turbolento con arresti e inchieste che stanno minando la sua maggioranza. Qualche giorno fa è arrivata la richiesta di arresto per Alessandro Delli Noci, assessore allo sviluppo e coordinatore della lista civica “Con" che ha subito presentato le dimissioni, anche da consigliere regionali. Al suo posto è arrivato Antonio Raone, eletto nelle file di “Con” ma poi passato a Forza Italia.

Nel frattempo, il centrodestra pugliese ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del governatore che dovrebbe lasciare il suo posto all'ex sindaco di Bari Antonio De Caro, oggi eurodeputato Pd, qualora il centrodestra vincesse le prossime elezioni Regionali.