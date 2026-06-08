Modena, indagato per terrorismo all’incontro coi bambini. Ora è “scaricabarile” sull’invito

Non è stato nessuno. Nessuno ha portato cinque classi a cantare "Free free palestine" davanti a Sulaiman Hijazi, un uomo indagato per terrorismo e a Wael Dahdouh, referente di Al Jazeera a Gaza. Il sindaco, presente all'iniziativa del 3 giugno, contattando Il Giornale, ci ha tenuto subito a rimarcare che non era presente in quel momento e che pensava che Hijazi fosse l'interprete, ignorando la sua posizione giudiziaria e le sue lodi nei confronti di Hamas. Ora, però, come apprendiamo dalla Gazzetta di Modena, nemmeno le maestre saprebbero nulla, in una sorta di “scaricabarile” tra Comune e insegnanti del “Movimento Cooperazione Educativa”.

"L’incontro non l’abbiamo organizzato noi – puntualizza Carla Fedele, insegnante delegata del gruppo territoriale di Modena del MCE – noi abbiamo solo ricevuto l’invito dal Comune. Abbiamo visto il giornalista e il traduttore sul posto, non erano annunciati. Non potevamo quindi sapere che fosse presente un indagato per terrorismo. A me non risulta che ci sia stata il giorno precedente una richiesta del MCE di fare partecipare queste due figure", dicono al quotidiano. E allora chi è che ha portato Hijazi lì? Chi è il tramite tra lui e il Comune di Modena?

Il caso, raccontato dal Giornale, ha scosso il mondo della politica e ora anche quello diplomatico. A intervenire, infatti, è stato l’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, che ha anche plaudito il pronto intervento da parte del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara nel mandare gli ispettori negli istituti scolastici per verificare la dinamica e individuare i responsabili: “Bambini indottrinati all’odio da parte di estremisti islamici legati a Mohammad Hannoun, alla presenza del sindaco di Modena, città che ha recentemente subito un attentato terroristico.

Episodio deplorevole che desta estrema preoccupazione e che deve essere condannato da chiunque abbia a cuore in futuro dell’Italia. Accolgo con favore l’avvio di un’inchiesta da parte del ministro Valditara”, ha scritto allegando l’articolo de Il Giornale da cui nasce l’inchiesta.