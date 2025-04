"Montecitorio a porte aperte". La partecipazione della Banda dell'Esercito

Ascolta ora 00:00 00:00

La Banda dell'Esercito Italiano diretta dal vice Maestro, il Maggiore Antonella Bona, all'esterno della Camera dei deputati in piazza Montecitorio a Roma in occasione dell’iniziativa "Montecitorio a porte aperte" che offre a tutti la possibilità, previa prenotazione, di partecipare alle visite guidate dei luoghi più significativi del Palazzo, quali l'Aula, il Transatlantico e le principali sale di rappresentanza, come la Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro e la Sala delle donne.

Le marce militari

“2 giugno” di Amleto Lacerenza; 4 maggio; Fanteria; Bianco rosso e Verde e in chiusura “L’inno alla gioia” di Beethoven e “Il canto degli italiani”, la scaletta delle esibizioni che sono state eseguite è ispirata alle marce militari. La Banda è composta da 102 orchestrali, un Maestro Direttore, un Maestro vice Direttore e un archivista, tutti con diploma di conservatorio e reclutati attraverso un concorso nazionale.

160 attività concertistiche

Nel 2024 Banda dell’Esercito si è distinta per essersi esibita in oltre 160 attività concertistiche oltre agli “Open day”, un’iniziativa a cui la Banda dedica due giornate al mese che ad oggi ha dato l’opportunità a oltre 1600 musicisti, a prescindere dall’età e dal livello di preparazione, di passare una giornata con la Banda, di suonare insieme e di partecipare, nello stesso evento, a mini-lezioni individuali con gli orchestrali impegnati come tutor musicali per gli ospiti.

I prossimi impegni

Tra i prossimi impegni, la Banda dell’Esercito presenzierà - oggi pomeriggio alle 16 - al cambio della Guardia in piazza del Quirinale; martedì 8 aprile

accompagnerà la deposizione della Corona diall'Altare della Patria e infine renderà gli onori il 10 aprile al Re d'Inghilterra per la tappa culturale a Ravenna in occasione della sua visita in Italia.