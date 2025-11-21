“La premier che urla”. Nuovo attacco di Moretti contro Meloni

Nanni Moretti torna ad attaccare Giorgia Meloni, questa volta attraverso il suo cinema Nuovo Sacher. Dopo aver esposto uno striscione contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu - definito "criminale pazzo" - il regista ha scelto un nuovo slogan sotto forma di finta locandina per mettere nel mirino il presidente del Consiglio. Sopra l'ingresso del cinema è spuntato l'annuncio del fantomatico film "La premier che urla", diretto dall'altrettanto fantomatico regista Crispino Zazza.

Il riferimento è ovviamente alla Meloni. A confermarlo è stato lo stesso Moretti ai microfoni del Corriere della Sera: "Ma perché urla Giorgia Meloni? Non lo sa che ha vinto le elezioni, è presidente del Consiglio e deve governare?" le sue parole durante le riprese del nuovo film "Succederà questa notte". Come evidenziato in precedenza, non si tratta del primo episodio. Qualche tempo fa, intervistato da "El Pais", il regista di sinistra aveva sentenziato: "Mi dà fastidio che urli così tanto. Non ha capito che non è più capo dell'opposizione, ora deve guidare l'Italia. Ha vinto con promesse di ordine pubblico che ha capito che non si realizzeranno. Fare campagna elettorale è una cosa, governare è un'altra…".

Il Nuovo Sacher potrebbe rappresentare il nuovo mezzo per lanciare messaggi politici per il cineasta rosso.

L'affondo controha fatto il giro del web ed è stato accompagnato da un j'accuse fortissimo sui social: "Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?" le parole scritte in stampatello e sovrapposte a una foto del premier israeliano.