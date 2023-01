"Roccia di semplicità e amore". Il post di Renzi per la morte della nonna

È venuta a mancare all'età di 92 anni Anna Maria Pandolfi, la nonna di Matteo Renzi. A dare il triste annuncio è lo stesso leader di Italia Viva, che ha lasciato un breve e sentito messaggio sulle proprie pagine social.

Un duro colpo per Renzi, molto legato a sua nonna, madre di Tiziano Renzi. " Ciao Nonna Anna, grazie del tuo esempio. Sei stata una roccia di semplicità e amore. Ti vogliamo bene, fai buon viaggio ", si legge nel post pubblicato su Facebook dall'ex sindaco di Firenze, che ha accompagnato le sue parole a una foto molto familiare, dove lo si vede seduto a tavola insieme alla nonna, di fronte alla classica tazzina di caffé. Un'immagine in cui chiunque può riconoscersi.

" Il mistero della vita e della morte accompagna la strada di tutti noi, sempre, in qualsiasi momento. La morte fa male sempre e se è sconvolgente e inaccettabile per le persone giovani fa comunque male in qualsiasi momento arrivi ", ha poi dichiarato Matteo Renzi sul suo blog enews. " Io sono molto fortunato ad aver raggiunto la soglia dei cinquant'anni con accanto anche le mie due nonne. Ieri ci ha lasciato la nonna Anna Maria, per noi semplicemente la nonna Anna ", ha aggiunto. " Aveva 92 anni, era una roccia di semplicità e amore. Quando sabato l'ho salutata per l'ultima volta anche se non poteva più parlare era lucida. Ma ha sorriso, molto. E questo sorriso lo porto con me ", ha affermato.

La morte di una persona anziana è un processo fisiologico ben diverso dalla perdita di un giovane, oppure di un figlio, riconosce Renzi, tuttavia non si è mai del tutto preparati. Il leader di Italia Viva si dice in ogni caso grato per aver potuto trascorrere così tanto tempo insieme a lei, e ha ringraziato i suoi follower per la vicinanza. Non sono infatti mancati i messaggi di sostegno e di cordoglio da parte di chi segue l'ex premier. " Nonna Anna addio riposa in pace, sincere condoglianze caro Matteo Renzi. Ti siamo vicini come sempre ", ha commentato un follower. " Immagino che tu sia consapevole di essere stato un privilegiato ad avere una nonna fino ad ora quindi sicuramente accetti la sua scomparsa con affetto e dolcezza ", ha aggiunto un altro.

La signora Anna Maria Pandolfi viveva a San Clemente, una frazione di Reggello. Renzi non ha mai mancato di coinvolgerla nella sua vita, così come l'altra nonna. L'ex presidente del Consiglio si era sempre dichiarato molto orgoglioso di entrambe. Anna Maria Pandolfi è stata inoltre vista spesso alle manifestazioni del nipote, malgrado l'età avanzata.