Altro sfregio al murale del Cav: il comune di Milano lo fa cancellare

Articolo in aggiornamento

È durato poco più di 24 ore il murale di via Volturno a Milano, in zona Isola, dedicato a Silvio Berlusconi. Non una strada a caso ma quella in cui il Cavaliere è cresciuto insieme alla sua famiglia e dalla quale è partito alla conquista imprenditoriale dell'Italia. L'opera era a opera di aleXsandro Palombo ed era stata "adottata" dal quartiere, che si era mobilitato immediatamente quando qualcuno dei soliti, poche ore dopo la sua realizzazione, lo aveva imbrattato con scritte ingiuriose. " Questa mattina l'opera è stata del tutto cancellata con della vernice grigia, ma sul muro è ancora visibile l'ombra del ritratto del Cavaliere che ha resistito alla rimozione degli addetti al decoro urbano ", ha scritto Palombo.