"Forse sono maranza". Il libro-manifesto e quel Pd che giustifica la violenza nelle periferie

Sarah Brizzolara, consigliere comunale del Pd

"Maranza di tutto il mondo, unitevi! – Per un’alleanza dei barbari delle periferie" è il titolo del libro dell'autrice Houria Bouteldja che, come dice la sintesi offerta dal centro sociale Foa Boccaccio, quello di Ilaria Salis, " offre spunti luminosi per avviare una conversazione urgente e necessaria ". Il libro è stato presentato nel Circolino di viale Libertà a Monza, utilizzato dal Pd come proprio circolo cittadino. " In un mondo governato da ricchi bianchi ", scrive ancora il centro sociale, " l'autrice suggerisce un'alleanza tra beaufs et barbares, 'bifolchi' e 'barbari', ovvero la classe proletaria bianca e quella composta da persone 'bipoc' (black, indigenous, people of color). Non crediamo nella perfezione, ma in interazioni imperfette e alleanze impreviste ". Nella prefazione del libro si legge, invece, che è " è un appello dalle banlieue francesi alle periferie globali a una lotta di liberazione dei maranza, categoria che accomuna i giovani delle nuove 'classi pericolose' ".

Ci sono stati malumori politici per a decisione di prestare un circolo di partito alla presentazione di un libro di questo tenore anche se, come ci ha tenuto a sottolineare il consigliere comunale del Pd, Sarah Brizzolara, il partito non è stato coinvolto nell'organizzazione. Il Pd pare si sia limitato a concedere lo spazio a un centro sociale, spesso al centro delle cronache per occupazioni irregolari, e non solo. Ma Brizzolara è andata oltre nella sua nota, imbastendo una giustificazione sociale a quanto sta accadendo nelle città e al libro: " La politica dovrebbe invece interrogarsi sul disagio sociale e sulla condizione dei giovani. Che tipo di società abbiamo creato? Sfruttati sul lavoro, che crescono in scuole fatiscenti ed espulsive. Poi dopo essere cresciuto in questa società a 21 anni ti viene detto che non fai parte di questo Paese e non hai gli stessi diritti ". Una rappresentazione ideologica da parte di Brizzolara, secondo la quale, a fronte di questo, " come fai a non sentirti incazzato? Mi sentirei incazzata anche io che per anni sono stata sfruttata lavorando a pochi euro la sera. Forse sono anche io un po’ maranza? ".