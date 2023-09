Nel week-end al via "L'Italia vincente - Un anno di risultati"

“ Fratelli d'Italia con quest'iniziativa vuole informare gli elettori sul lavoro paziente svolto durante l'anno appena concluso ”. Così Tommaso Foti, capogruppo dei meloniani alla Camera, ha esordito durante conferenza stampa di presentazione dell'evento "L'Italia vincente - Un anno di risultati", un’iniziativa che si svolgerà questo fine settimana nelle città di ogni regione per fare il bilancio a un anno dalle elezioni.

A Roma interverrà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni domenica sul palco dell'Auditorium della Conciliazione, mentre a Milano, sabato pomeriggio sono attesi il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro Daniela Santanché. A volere la realizzazione dell'evento in ogni Regione sono stati i capigruppo alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan, in collaborazione con il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. A Palermo saranno presenti ministri come Raffaele Fitto ed Eugenia Roccella e dei sottosegretari Paola Frassinetti e Andrea Delmastro, e domenica a Catania, con i ministri Adolfo Urso e Nello Musumeci. Ad Avellino ci sarà il ministro Gennaro Sangiuliano e a Perugia il titolare della Giustizia, Carlo Nordio. In Piemonte toccherà a Guido Crosetto presenziare, mentre l’Emilia-Romagna sarà presidiata dal capogruppo Foti e dal viceministro Galeazzo Bignami.

Per l’occasione è stato redatto un opuscolo di 29 pagine che tratta i temi più importanti affrontati dal governo Meloni: da "Rivoluzione fisco" a "Lotta alla mafia: nessun passo indietro", da "Stop ai rave party illegali" a "Una nuova Rai", passando per "Lotta ai trafficanti, difesa del diritto a non emigrare". "Abbiamo dovuto fare dei riassunti, non sarebbero bastati i 12 volumi della Treccani per quello che abbiamo fatto", ha detto Giovanni Donzelli.