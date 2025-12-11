"Nessun vuole mettere la leva obbligatoria". Crosetto telefona in diretta e smonta la sinistra

Nelle ultime ore il tema della presunta leva obbligatoria imposta dall’esecutivo è diventato uno strumento perfetto per attaccare il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il ministro Guido Crosetto è così intervenuto telefonicamente durante la puntata di "Realpolitik", condotta da Tommaso Labate su Retequattro, per commentare un sondaggio di Alessandra Ghisleri in merito alla leva militare.

"La leva obbligatoria in Italia nessuno la vuole e nessuno ne ha parlato. Anni fa è stata abolita la leva, quindi io qualche tempo fa ho iniziato a parlare della possibilità di portare in Parlamento un disegno di legge che preveda che parli di leva volontaria, cioè di chiedere se c'è qualcuno in Italia, al di là di quelli che fanno il militare per professione, che potrebbe dedicare un anno della sua vita, come succede in tantissime democrazie. Si stanno allarmando le persone parlando di una leva obbligatoria che nessuno vuole mettere", ha esordito il ministro della Difesa per mettere a tecere le supposizioni di una parte dell’opposizione.

Il sondaggio firmato dalla Ghisleri, poi, ha completato il quadro. Secondo questa rilevazione, infatti, quasi il 70% degli italiani non sarebbe favorevole a intraprendere un percorso di leva obbligatoria. Solo il 20% risponde si a una possibilità di questo genere. Una eventualità che, tra l’altro, lo stesso Crosetto ha allontanato.

"Io pongo il tema della possibilità di una leva volontaria, cioè di un servizio a vantaggio dello Stato a supporto delle Forze Armate, che può essere fatto in molti modi e che non ha nulla a che fare con la preparazione di una guerra e con l'idea di entrare in guerra".