"Tornate nelle fogne", "Non chiudiamo la bocca". Scontro tra Montanari e Rapisarda

"Caro professore, noi non chiudiamo la bocca. Nemmeno il 25 aprile". A scriverlo è Antonio Rapisarda, direttore de Il Secolo d'Italia, rispondendo così allo storico dell'arte Tomaso Montanari che ieri, giorno della Festa della Liberazione, su 'X', aveva twittato: " Ma almeno oggi tornate nelle fogne e tacete...".

Rapisarda, nel suo editoriale spiega: "siamo qui a raccontare giorno per giorno l'Italia che sta cambiando" e critica il cattivo 'maestrino' Montanari perché il suo invito (a tornare nelle fogne) "ricalca quello che ispirava i mazzieri dell'autonomia degli anni '70 e le loro grandi 'gesta'" . A tal proposito, Rapisarda ricorda l'uccisione di Sergio Ramelli, il militante missino ucciso a sprangate in quanto "colpevole" di aver scritto un tema contro le Brigate Rosse. Un'espressione che qualche mal intenzionato potrebbe usare per colpire i redattori del Secolo d'Italia. Secondo Rapisarda, dunque, le dichiarazioni del rettore dell'Università per stranieri di Siena sono "farneticazioni belle e buone" che arrivano da chi è " capace di prendere solo il peggio dalla 'guerra civile strisciante' che ha insanguinato il post-'45: la disumanizzazione dell'altro". Per il rettore e critico d'arte, ribadisce Rapisarda, i redattori del Secolo d'Italia non sono "giornalisti o analisti da criticare - anche aspramente, nel merito - ma 'fascistì da rinchiudere (come?) nelle fogne".