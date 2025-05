Il non detto sullo schiaffo a Macron, basta attaccare la polizia e Trump: quindi, oggi...

- Donald Trump sbaglia su Harvard quando esclude gli studenti stranieri. Però al solito: da qui a trasformare il tutto nel grande esodo dagli Usa ce ne passa. Il Corsera scrive: “Gli studenti in fuga dagli Stati Uniti: dalla Gran Bretagna al Canada, aumentano le domande di iscrizione”. Già, ma di quanto? 700 unità. Giuro: 700 domande. “Nelle università britanniche sono cresciute del 12% rispetto all’anno precedente, passando da 5.980 a 6.680”. Ora: attaccate Trump, va bene. Ma non vi sembra di essere un tantino imbarazzanti?

- Quello che state vedendo è un fermo immagine dello “schiaffo” che Emmanuel Macron ha ricevuto dalla moglie Brigitte mentre si apriva il portellone dell’areo presidenziale in Vietnam. Il video lascia poco spazio all’immaginazione: Macron viene colpito al volto dalla mano della moglie, lo fa sobbalzare e - a quanto pare - in un primo momento anche irritare. Poi recupera la compostezza e i due scendono dalle scale, anche se non a braccetto: lui porge il braccio per aiutarla, lei rifiuta. Cosa ci dice questo filmato? Nulla sulla coppia, eviteremo di fare come quei colleghi che ci assicuravano di un imminente divorzio tra Melania Trump e il marito presidente già dal primo mandato di lui. Ci dice molto però sull’informazione. In un primo momento infatti l’Eliseo aveva smentito il video, evocando un falso, e molti gli erano andati dietro. Poi però il filmato ha fatto il giro del mondo e l’entourage ha parlato di “un momento di complicità”, insomma “una scaramuccia di coppia”, un modo “per prendersi in giro l’un l’altro”. Stessa cosa conferma Macron. Bisogna fidarsi? A questo punto no. Perché se prima l’Eliseo smentisce, pur sapendo di dire il falso, è legittimo avere qualche dubbio sulla ricostruzione ufficiale. Poi alla fine anche chi se ne frega. Questo vuol dire che i due siano ai ferri corti? No. Però va detta una cosa, anzi due. Se un fattodel genere fosse capitata a Trump e Melania, oggi non si parlerebbe d’altro. Vi ricordate quando fiorirono innumerevoli teorie sullo “scudo” che Melania avrebbe voluto comunicare con quel suo enorme cappello? La cautela sullo schiaffone-gate ricorda molto la cautela dei media sulla salute di Joe Biden, poi rivelatosi decisamente più malato di quanto raccontavano, mentre ogni tipo di ipotesi è stata fatta sul rapporto dei Trump. Secondo: immaginate il putiferio femminista se quel buffetto, vero o scherzoso che fosse, l’avesse fatto Macron ai danni di Brigitte.

- Makkox, il vignettista de sinistrato dice: “Mio padre aveva il busto di Mussolini, mia nonna mi portava ai comizi di Almirante”. Adorabile storia.

- È arrivato il momento di dire basta. Adesso basta.

Non è possibile che un gruppo di scalmanati si mette i caschi, prende dei bastoni, cerca di sfondare un cordone di polizia e noi - intendo i- si preoccupano per l'assessore del Municipio che si è preso una manganellata in testa. Li avete visti, come erano vestiti? Li avete visti i bastoni verdi? L’avete vista l’aggressione contro gli agenti?