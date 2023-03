"Nessun patrocinio". Bufera sul corso per la "carriera alias" a scuola

Il liceo De Andrè di Brescia ospiterà nei prossimi giorni un corso di formazione dedicato esclusivamente ai docenti dal titolo "Io, tu, noi. Valorizzare le differenze a scuola: percorsi e strumenti". All'interno di questo progetto, il 7 marzo è previsto un incontro incentrato sulla "carriera alias", ossia la possibilità che viene offerta agli studenti che non si identificano nel genere di nascita di essere chiamati con un altro nome a loro scelta, anche se non è ancora stata avviata la procedura legale di modifica dei documenti. Nel manifesto del corso di formazione, in alto a destra, è stato inserito il logo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come se si trattasse di un patrocinio e questo ha fatto sollevare l'associazione Pro Vita. Tuttavia, il viceministro Maria Teresa Bellucci ha categoricamente smentito che il dicastero presieduto da Marina Elvira Calderone abbia dato il suo patrocinio.

" Gravissimo che il ministero del Lavoro e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si facciano promotori di un corso totalmente impregnato di ideologia gender indirizzato ai docenti delle scuole medie, licei e altri istituti secondari di secondo grado di Brescia. Si parlerà di 'superamento del binarismo' sessuale, e del 'processo di transizione e ricadute sulla scuola, nome di elezione, carriere alias' ", dice il portavoce di Pro Vita e Famiglia onlus Jacopo Coghe.

La replica che arriva da Palazzo Marco Biagi è netta: " Ci tengo a precisare che non esiste alcun patrocinio o supporto diretto da parte dell'attuale Governo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come insediato a seguito della vittoria del centrodestra del 25 settembre, all'iniziativa ". Così il viceministro Bellucci è intervenuto con una nota, spiegando che " l'obiettivo prioritario del governo Meloni è la tutela del superiore interesse del minori e il contrasto di qualsiasi forma di strumentalizzazione compresa quella a servizio dell'ideologia gender ". La posizione dell'esecutivo ora in carica è in totale rottura con quella portata avanti fino a settembre dal governo che vedeva il tandem M5s-Pd.